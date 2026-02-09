VIDEO. Japāņu volejbolists kļūst par interneta sensāciju ar dramatisku atvainošanos meitenei, kurai netīšām trāpīja ar bumbu 0
Japānas volejbola zvaigzne Jūdži Nišida kļuvis par interneta sensāciju, taču ne sportiskā snieguma dēļ. Plašu uzmanību izpelnījās viņa reakcija pēc neveiksmīga sitiena, kas nejauši trāpīja jaunai meitenei pa galvu.
26 gadus vecais Nišida piedalījās puslaika serves izaicinājumā zvaigžņu spēles laikā Kobē, Japānas rietumos. Viena no viņa servēm aizlidoja tālu ārpus laukuma sānu līnijas un ar lielu spēku trāpīja jaunai tiesnesei, kura neko nenojaušot atradās laukuma malā.
Video redzams, ka sportists uzreiz bijis šokēts par notikušo. Viņš nekavējoties metās pie cietušās meitenes, slīdot uz vēdera pāri laukumam.
Kad 186 centimetrus garais volejbolists apstājās, viņš nometās ceļos un vairākkārt dziļi paklanījās tiesneses priekšā. Atvainošanos viņš turpināja arī pieceļoties kājās. Tiesnese, kura bija manāmi satriekta, taču necieta, atguva mieru un atbildēja ar līdzīgu paklanīšanos.
Nišidas teatrālā un sirsnīgā atvainošanās izraisīja skatītāju un komandas biedru smieklus un aplausus, kā arī sajūsmu sociālajos tīklos. Daudzi interneta lietotāji slavēja sportistu par cieņu un patiesu nožēlu, norādot, ka šāda rīcība runā skaļāk par vārdiem.
Pēc neveiksmīgā brīža Nišida atguvās un turpināja izcili spēlēt zvaigžņu mačā. Osakas “Bluteon” komandas kapteinis palīdzēja savai vienībai izcīnīt uzvaru ar 3:0 un tika atzīts par spēles vērtīgāko spēlētāju.
Sportista izpildītais žests ir pazīstams kā “dogeza” – tradicionāla japāņu atvainošanās forma, kas paredz nomešanos ceļos un dziļu paklanīšanos līdz zemei. Šādu žestu Japānā izmanto retos gadījumos, lai paustu dziļu nožēlu vai īpašu cieņu.