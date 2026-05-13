Skrien uz ledusskapi! Tavai olu kastītei ir slepena funkcija, par kuru zina tikai retais 14

Tukša olu kaste parasti ātri nonāk papīra atkritumos. Taču tajā slēpjas pārsteidzoši praktisks ikdienas triks. Bieži vien tieši šie mazie triki virtuvē nav ne iespaidīgi, ne tehniski sarežģīti vai dārgi, bet tie ir vienkārši praktiski.

Tieši tāds gadījums ir olu kaste. Lielākā daļa to pazīst tikai kā iepakojumu no lielveikala. Taču ikviens, kurš ir nopircis jaunas olas laikā, kad ledusskapī vēl palikušas dažas iepriekšējās, zina nelielo dilemmu: te viena ola ledusskapja nodalījumā, tur otra uz šķīvja, un blakus jau jaunā kaste. Tam tagad risinājums būs pārsteidzoši vienkāršs.

Daudzas klasiskās olu kastes var pārveidot ar vienu rokas kustību: apgrieziet to otrādi, ielieciet palikušās olas padziļinājumos un – gatavs. Tas ir noderīgi arī tāpēc, ka tādas iestādes kā ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) un ASV Lauksaimniecības pētījumu programma iesaka olas uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, nevis atsevišķi vai ledusskapja durvīs.

Daudziem olu kastīšu modeļiem izveitoti nelieli padziļinājumi, kuros īslaicīgi var droši ievietot atsevišķās olas. Tādējādi nekas vairs nemētājas pa ledusskapi, un jums ir labāks pārskats par vecajām un jaunajām olām.

