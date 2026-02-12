“Ar pavēsti sauc uz komisiju, lai sodītu par rozi,” Anitas Daukštes ģimene piedzīvo šķietami kuriozu situāciju, taču viss izrādās nopietni 0
Mūsu kolēģe, TV24 raidījumu vadītāja Anita Daukšte piedzīvojusi situāciju, kas sākotnēji šķitusi kā joks, taču vēlāk izrādījies, ka nekā smieklīga tur patiesībā nav.
Sociālajos tīklos viņa dalījusies ar garāku stāstu par piedzīvoto. Viņas ģimenei ir skaists dārzs, taču izrādās, ka kādam tas ir kļuvis par traucēkli.
“Kad man vīrs vakar vakarā paziņoja, ka viņu ar pavēsti sauc uz Ādažu novads Ādažu novada pašvaldības Administratīvo komisiju, lai sodītu par to, ka roze aizsegusi mājas numuru, es sākotnēji nospriedu, ka viņš ir zaudējis spēju gaumīgi pajokot, bet, protams, pieklājības pēc, smējos. Taču izrādās, ka mans vīrs joprojām spēj jokot, ja vien tam ir iemesls, bet šoreiz viss ir pavisam nopietni. Ādažu novada Pašvaldības policija uz viņam piederošo īpašumu Carnikavā (māja atrodas mazā sānieliņā, turklāt ziemā netiek apdzīvota) ir atsūtījusi veselas divas vēstules – gan administratīvā pārkāpuma protokolu, gan pavēsti (!), kur divi inspektori vaiga sviedros ir pūlējušies izklāstīt šaušalīgā “nozieguma” būtību, sodu … un, protams, sacerējuši izsaukumu uz “tiesu”, proti Administratīvo komisiju,” dalās Anita.
Viņa aicina iztēloties, kā visa šī situācija veidojusies. Pērnā gada Ziemassvētku nedēļā, 22.decembrī, Ādažu novada Pašvaldības policijas inspektoram, kura vārdu gan žurnāliste publiski nenosauc, neesot bijis ko darīt, un viņš nolēmis “patērēt novada nodokļu maksātāju dāsni apmaksāto benzīnu, pabraukājot pa Carnikavas nomaļajām ieliņām, kur pārsvarā ziemā neviens nedzīvo”.
Tā nu šādā braucienā pie Anitas vīra mājas viņš piefiksējis labi saaugušu rozi, kura aizsegusi mājas numuru.
Anita turpina: “Inspektors nofiksēja fotofaktu, un otrā dienā jau viņa kolēģe sacerēja skaistu un plašu dokumentu, minot n-tos normatīvo aktu pantus, kurus ir pārkāpusi roze, sorry, mans vīrs, nepieskatot tos sasodītos augus savā dārzā. Pastkastīti vēstules sasniedza 29.decembrī, pirms Jaunā gada, un kā jau minēju, tā kā mājā neviens nedzīvo, arī neienāca prātā tur iet un ko skatīt.”
Tā nu šobrīd ģimene nonākusi situācijā, kad Anitas vīram nāksies darba laikā doties uz Aministratīvo komisiju, atrādīt foto ar nu jau nolauzto rozi un klāro numura plāksnīti un noliektu galvu gaidīt sodu (…. līdz 70 eiro).
Anita ir nepatīkami pārsteigta par attieksmi, jo, viņaprāt, šādu situāciju varēja risināt daudz draudzīgāk: “Tā vietā, lai būtu draudzīgs zvans vai brīdinājuma e-pasts no pašvaldības policijas – sak, novāciet to koku, krūmu, rozi, utt. no mājas numurplāksnes, te vesela birokrātiska procedūra un naudas šķērdēšana no sabiedriskās drošības un kārtības viedokļa bezjēdzīgām darbībām.”
Domājot par visu šo situāciju, Anitai radušies vairāki sirsnīgi ieteikumi amatpersonām:
“1) Ādažu novada pašvaldībai uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem – ja jau var elektroniski viņus sasniegt ar nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumiem, tad varētu arī šādos gadījumos; palūkot, kādas pašvaldības policijas funkcijas varētu būt atmetamas; saprast, ka šādi gadījumi ir tie, kas mudina cilvēkus izdeklarēties no novada, kas tos neciena un uzskata par slaucamiem lopiņiem, no kuriem tikai nodokļus un sodus iekasēt var;
2) Latvijas Republikas Saeima Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājam Oļegam Burovam – pievērsties pašvaldību Administratīvo komisiju pastāvēšanas lietderībai – varbūt ir vērts ļauties Rīgas domes iniciatīvai un grozīt 29 likumus, lai ļautu pašvaldībām tās likvidēt;
3) VARAM ministram Raimondam Čudaram – palūkot, cik sīki pašvaldības reglamentē to saistošos noteikumus, un vai tām nevajadzētu to piemērošanu salāgot reizēm ar vienkārši veselo saprātu, ja nu ar birokrātisko sloga vairošanu un bezjēdzīgu darbību izpildi nesanāk;
4) birokrātijas apkarotājam Jānim Endziņam te vispār pavērtos plašs darba lauks…
P.S. Neraugoties uz visām Ādažu novads Pašvaldības policijas pūlēm – kļūda tika dokumentos pieļauta: paskaidrojumus mans vīrs šajā lietā drīkst sniegt līdz 2026.gada… 15.decembrim… Pārrakstījās.”
Pie Anitas ieraksta nu jau ir simtiem komentāru, daudzi cilvēki pievienojas neizpratnei par šādu situāciju un amatpersonu rīcību, daudzi pasmaida par rozi-noziedznieci, kura “var nodarīt milzu kaitējumu”.
