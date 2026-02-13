Foto: Pexels

Piektdiena, 13.datums! 7 lietas, ko šodien labāk nedarīt, pat ja neesi māņticīgs 0

8:03, 13. februāris 2026
Piektdiena, 13. datums – diena, kad pat kafija krūzē pēkšņi var šķist mazliet aizdomīga. Mistika, kas apvij piektdienas, kuras iekrīt jebkura mēneša 13. datumā, nekur nav zudusi. Dažiem tā ir pavisam parasta diena, bet citiem – datums, kas liek kļūt piesardzīgākiem un pievērst uzmanību pat šķietamiem sīkumiem.

Vēsturiski daudzās kultūrās šī diena saistīta ar neveiksmi un dažādiem ticējumiem. Lai gan mūsdienās to biežāk uztver ar humoru un vieglu skepsi, joprojām pastāv nerakstīts saraksts ar lietām, kuras daudzi izvēlas šajā dienā labāk nedarīt.

Mākslīgā intelekta rīks apkopojis 7 lietas, ko šodien labāk nedarīt. Profilaksei, ar humoru un bez liekas dramatizēšanas.

Nepieņem lielus dzīves lēmumus

Šī nav ideāla diena, lai pēkšņi, impulsīvi pieņemtu dzīvi mainošus lēmumus. Ja pēkšņi rodas doma mainīt darbu, pārcelties uz citu pilsētu vai izbeigt attiecības, iespējams, tas ir emocionāls impulss, nevis pārdomāts solis. Ticējumi vēsta, ka šajā dienā pieņemtie lēmumi mēdz būt pārsteidzīgi vai balstīti mirkļa sajūtās. Pat ja māņticībai neticat, psiholoģijas eksperti bieži iesaka svarīgus lēmumus pieņemt mierīgā un stabilā noskaņojumā – un piektdiena, 13.datums, ne vienmēr garantē emocionālu līdzsvaru.

