FOTO. Nedaudz pietrūka: Latvijas kamaniņu sportisti olimpisko spēļu komandu stafetē izcīna ceturto vietu 9
Latvijas kamaniņu sporta izlase, kuras sastāvā bija Elīna Ieva Bota, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Kristers Aparjods un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova, ceturtdien izcīnīja ceturto vietu olimpisko spēļu komandu stafetē.
Labāko trijniekam Latvija zaudēja 0,228 sekundes, bet piektajā vietā esošo ASV pārspēja tikai par 0,027 sekundēm.
Olimpiskās čempiones Vācijas izlases sastāvā bija Jūlija Taubica, Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, Makss Langenhans un Dajana Eitbergere/Magdalēna Mačina. Vācieši vicečempionus austriešus pārspēja par 0,542 sekundēm un mājiniekus itāļus – par 0,849 sekundēm. Latvija uzvarētājiem zaudēja 1,077 sekundes.
Bota pēc sava brauciena bija līdere, taču Bots/Plūme savā braucienā kļūdījās, un latvieši tobrīd atpalika no līderes ASV. Aparjods pietuvināja Latvijas komandu amerikāņiem, savukārt Robežniece/Bogdanova sava brauciena beigās nodrošināja rezultātu, kas stafetes noslēgumā deva ceturto vietu.
Aparjods un Bots/Plūme ar Elīzu Tīrumu Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļas. Olimpisko spēļu programmā debitējot sieviešu divnieku ekipāžu sacensībās, šīs sportistes pirmo reizi startēja arī komandu stafetē.
Otrdien Latvijas delegācijai pirmo un līdz šim vienīgo medaļu – sudrabu – sagādāja Elīna Ieva Bota.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.