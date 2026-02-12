Latvijas kamaniņu sportisti olimpisko spēļu komandu stafetē izcīna ceturto vietu

FOTO. Nedaudz pietrūka: Latvijas kamaniņu sportisti olimpisko spēļu komandu stafetē izcīna ceturto vietu 9

LETA
20:33, 12. februāris 2026
Ziņas Sports

Latvijas kamaniņu sporta izlase, kuras sastāvā bija Elīna Ieva Bota, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Kristers Aparjods un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova, ceturtdien izcīnīja ceturto vietu olimpisko spēļu komandu stafetē.

Zeltu izcīnīja Vācija, sudrabu – Austrija, bet bronzu – Itālija.

Labāko trijniekam Latvija zaudēja 0,228 sekundes, bet piektajā vietā esošo ASV pārspēja tikai par 0,027 sekundēm.

Olimpiskās čempiones Vācijas izlases sastāvā bija Jūlija Taubica, Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, Makss Langenhans un Dajana Eitbergere/Magdalēna Mačina. Vācieši vicečempionus austriešus pārspēja par 0,542 sekundēm un mājiniekus itāļus – par 0,849 sekundēm. Latvija uzvarētājiem zaudēja 1,077 sekundes.

Komandu stafetē startēja deviņas valstis.

Bota pēc sava brauciena bija līdere, taču Bots/Plūme savā braucienā kļūdījās, un latvieši tobrīd atpalika no līderes ASV. Aparjods pietuvināja Latvijas komandu amerikāņiem, savukārt Robežniece/Bogdanova sava brauciena beigās nodrošināja rezultātu, kas stafetes noslēgumā deva ceturto vietu.

Par ceturto vietu olimpisko spēļu komandu sacensībās pienākas 92 202 eiro liela prēmija uz visiem komandas dalībniekiem.

Aparjods un Bots/Plūme ar Elīzu Tīrumu Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļas. Olimpisko spēļu programmā debitējot sieviešu divnieku ekipāžu sacensībās, šīs sportistes pirmo reizi startēja arī komandu stafetē.

Otrdien Latvijas delegācijai pirmo un līdz šim vienīgo medaļu – sudrabu – sagādāja Elīna Ieva Bota.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

