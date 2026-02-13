“Mēnesī pārtikai tērēšu tikai 200 eiro!” Latvietis uzsāk eksperimentu, citi pircēji parāda, kā pamatīgi ietaupīt 4
Pārtikas cenas Latvijā, salīdzinot ar to, cik tērējām vēl pirms pāris gadiem, ir vājprātīgi augstas. Šobrīd no veikala iziet bez atstātiem 100-200 eiro, ģimenei nav iespējams. Tomēr krīzes situācijas rada jaunas iespējas eksperimentiem un izmēģinājumiem. Tā rīkojies kāds vīrietis, apņemoties mēnesī pārtikai tērēt tikai 200 eiro. Viņš dokumentē, ko pērk, ko gatavo un vai ieceri izdodas izpildīt.
Vīrietis raksta: “Domāju, taisīšu dienasgrāmatu, kā izdzīvot mēnesi ar 200 EUR ēdienam (atvainojiet visi, kam tas normāli). Esmu kursos, alga bez piemaksām samazinājusies krietni, pēc rēķinu nomaksas palika nevis 800 -1000 kā parasti, bet tikai 400. Degviela. Tātad 200 uz paiku. Viss pārējais ir nopirkts – veļas līdzekļi, kosmētika, etc. Ēdīšu sūdus kā bildē, kā arī centīšos ko labāku, bet taupīgi. Iepirku biovela drausmu gaļu Maximā – 0,99 eiro, sasaldēju. Iepriekšējās kotletes pat ēdamas sanāca.”
Komentāros ļaudis norāda, ka 200 eiro vienam cilvēkam ir pietiekami. Kāds cits brīnās, ka ar tik minimālu summu noteikti nav iespējams iegādāties veselīgu pārtiku. Daudzi šajā aukstajā laikā iesaka vārīt vairāk zupas – garšīgi un lēti. Lūk, pāris komentētāju ieteikumu:
“Tagad ir laiks atcerēties, cik garšīgi ir putraimi. Un, ka no zupas kauliņiem sanāk fantastisks buljons….un vēl, un vēl, un vēl!”
“Kāpēc ir jāpērk “Biovela”, ja veikalos (“Rimi” un “Lidl”) regulāri ir laba cūkgaļa (karbonāde vai šķiņķis) akcijā ap 2,90-3,80. Ņemu un saldēju suņiem svaigēdājiem regulāri, tāpēc zinu, ka šī cena ir bieži. Kad ir akcijā, samaļam uz vietas veikalā arī sev priekšdienām. Tā nekad nav bijušas kvalitātes problēmas, kā ar jau gatavajiem maltiem maisījumiem.”
“Ar 200 eiro uz mēnesi var dzīvot! Nopērc griķus/rīsus/makaronus, vistas fileju, dārzeņus. Maksimums 10 eiro tas viss. Pagatavo milzīgu pannu un 5 dienām vakariņas gatavas (ja ir 1 ēdājs). 1 paka olu ir 3 eiro, klāt maize, lai sātīgāk un nedēļai brokastis gatavas. Uz maiņām var ēst auzu pārslas, lai neapnīk. Tas arī nav dārgs produkts, toties veselīgs.”
“200 eiro mēnesī ēšanai (ja neapmeklē kafejnīcas) vienam cilvēkam ir ok, sanāk 6,66 eiro dienā. Agrāk man likās ka vajag vairāk, bet nekā. Ar ChatGPT palīdzību esmu sastādījis diētas plānu, un ChatGPT arī sastādīja produktu sarakstu. Ēdienreizēs esmu iekļāvis turku zirņus, lēcas, grūbas, dārzeņus, gan svaigus, gan saldētus. Gaļu, jā, “Rimi” var nopirkt lēti, sanākt kotletēm vai kam citam, zivis, vista. Saldos pats sev taisu. Nedēļā principā sanāk no 35-50 nedēļā.”
“Ja tu mājas gatavosi, tad var izvilkt. Es atceros 90 gadus. Mamma vārīja 5 litrus boršča, lai vismaz būtu karstā zupa uz 5 dienām, kartupeļu pankūkas, putras, dārzeņu ragu, ar gaļu, ja bija par ko nopirkt, bez gaļas bija biežāk, makaroni ar saceptu malto gaļu, vai ka mērces dažādi veidi, cepti kartupeļi ar burkānu un sipoliem, pelmeņi, vareniki ar kartupeļiem, vai ķiršiem. Galveni produkti – milti, dārzeni, pipari, sals, eļļa, pārējais piepērk pēc vēlēšanas, ko sev pagatavot.”
“Es liktu uzsvaru uz uzturvērtību, olbaltumvielas, labie tauki, pilngraudu ogļhidrāti, lai būtu sātīgi(apēdīsi mazāk, negribēsies ilgāk), un nebūtu visu laiku jādomā par ēdienu.”
Jau ziņots, ka Latvijā lielākajās pilsētās janvārī pārtiku lētāk varēja iegādāties mazumtirdzniecības tīkla “Lidl” veikalos, bet dārgāk – veikalos “top!”, liecina tā dēvētais slepenās vērtēšanas pētījums, ko veikusi aģentūra “SeeNext”.
Pētījumā salīdzinātas biežāk patērēto preču groza vidējās cenas veikalu tīklos “Maxima”, “Lidl”, “Rimi”, “Mego” un “top!”, apsekojot veikalus Rīgā un Daugavpilī.
Pētījumam izvēlēts 29 biežāk pirkto preču grozs, kurā iekļauti augļi, dārzeņi, putraimi, makaroni, eļļa, piens un piena produkti, maize, gaļa un gaļas produkti, kafija un tēja, kā arī citi dzērieni.
Pētījumā konstatēts, ka izvēlētā produktu groza kopējā cena svārstījās no 43,51 eiro līdz 61,12 eiro atkarībā no tirgotāja un pilsētas, kurā veikals atrodas.
“top!” veikalos pircējam par to nāktos maksāt vidēji 58,92 eiro, veikalos “Mego” – 58,82 eiro, “Maxima” – 50,27 eiro, “Rimi” – 49,61 eiro un “Lidl” – 43,61 eiro.
Šādu biežāk pirkto pārtikas preču grozu lētāk var piepildīt Rīgas veikalos, kur pircējiem par to būtu jāmaksā vidēji 51,95 eiro, bet visdārgāk – vidēji 52,54 eiro – tas izmaksā Daugavpilī.
“SeeNext” norāda, ka pirms iepirkšanās preces tiek nofotografētas plauktā un tiek reģistrēts arī pirkuma čeks. Pamatojoties uz informāciju čekā, tiek analizētas un salīdzinātas produktu cenas. Bez produkta fotogrāfijas un ieraksta pirkuma čekā pirkums netiek iekļauts analīzē. Ja norādīto preci nav iespējams atrast konkrētajā tirdzniecības vietā, to meklē citā tā paša tīkla veikalā. Ja arī citā veikalā tā netiek atrasta, tiek iegādāts alternatīvs produkts no attiecīgās produktu grupas.
Pētījuma laikā netika izmantotas lojalitātes vai atlaižu kartes, kā arī netika iekļauta depozīta maksa. Preču cenas ir norādītas bez atlaidēm un aprēķinātas, pamatojoties uz pirkuma čekā norādītajām cenām.
“SeeNext” ir tirgus izpētes uzņēmums, kas dibināts 2016. gadā un darbojas Lietuvā. Uzņēmums piedāvā tirgus izpētes pakalpojumus un kopš 2017. gada publicē cenu salīdzināšanas pētījumus.
