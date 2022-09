Foto – Daina Brila

Lēmums pieņemts! Rīdziniekiem no oktobra maksa par siltumu pieaugs par 40% Ieteikt







Rīdziniekiem no oktobra maksa par siltumu pieaugs par 40%, informē AS “Rīgas siltums” (RS).

LETA jau ziņoja, ka RS no 2.oktobra plāno dubultot siltuma tarifu galvaspilsētā, liecina uzņēmuma pieteiktās tarifu izmaiņas. Siltumenerģijas gala tarifu plānots palielināt no esošajiem 85,45 līdz 170,59 eiro par megavatstundu. Tarifa ietvaros būtiskākais kāpums plānots siltumenerģijas ražošanas komponentei – par 118%.

“Rīgas siltumā” atgādina, ka ar valsts atbalstu mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai centralizētai siltumenerģijai ir paredzēts kompensēt pusi no siltumenerģijas cenas pieauguma virs 68 eiro par megavatstundu.

Tas nozīmējot, ka mājsaimniecībām pēc valsts atbalsta kompensācijas maksa par siltumenerģiju pieaugs par 40%, no šobrīd spēkā siltumenerģijas cenas 85,45 līdz 119,30 eiro par megavatstundu.

No visa Rīgai nepieciešamā siltuma uzņēmums savos siltumavotos saražo 30% siltumenerģijas un 70% tiek iepirkts no neatkarīgajiem ražotājiem. Nozīmīgākais ražotājs ir AS “Latvenergo”, kas šobrīd ir apstiprinājis TEC-1 un TEC-2 siltuma ražošanas tarifus un plānots būt vidēji robežās no 185 līdz 190 eiro par megavatstundu.

Pašlaik RS sasniedzis ievērojamu biokurināmā izmantošanas apjomu, 50% siltuma saražojot ar šķeldu, 50%, izmantojot dabasgāzi.

Kā ziņots, 1.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) paziņoja, ka ir apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas tarifus AS “Latvenergo” ražotnēm TEC-1 un TEC-2, kas būs vairākkārt lielāki par esošajiem. Šiem tarifiem ir būtiska ietekme uz RS siltuma tarifu.

Siltuma ♨️ cenu izmaiņas Rīgā

(pašreiz – 85,45 eiro, no 2.oktobra – 170,59 eiro) pic.twitter.com/WLvRnBuBlX — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) September 2, 2022