Bez 5 minūtēm apkures sezona, bet Rīgas izpilddirektors saka: "100% garantijas nav"







“Bez 5 minūtēm apkures sezona. Kāda ir situācija? Parasti mēs domājam par parādniekiem, bet šobrīd sākam ar to, vai ir iepirkta tik daudz gāze, lai nodrošinātu centrālās apkures palaišanu Rīgā?”

Tas bija viens no jautājumiem, ko TV24 raidījumā “Naudas cena” uzdeva raidījuma vadītājs Armands Puče.

Izsmeļošu atbildi viņam sniedza Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors: “Rīgas situācija faktiski jāsadala divās daļās. Pirmā daļa ir tā enerģija, ko saražo pats “Rīgas siltums”. “Rīgas siltums” apmēram pusi saražo no šķeldas, un par šķeldas pieejamību jautājumu nav. Tas ir jautājums tikai par cenu, jo mēs redzam, ka cena ir pieaugusi ļoti strauji. Visticamāk, šķeldas tirgotāji pielāgojas tirgus situācijai.”

Viņš turpina ar otru daļu: “Otra daļa ir gāze. “Rīgas siltums” gāzes iepirkuma procedūras faktiski ir pabeiguši. Nākamajai ziemas sezonai gāze pietiek, bet tas ir teorētiski.”

“”Rīgas siltums” šobrīd neapstājas, jo šobrīd noslēgtajos līgumos vēl nav 100% garantija, ka šī gāze fiziski tiek iepumpēta.”

Par šo pagaidām neiepumpēto gāzi vēl nav samaksāts. “Rīgas siltums” slēdz līgumus.

“Protams, nevajag apstāties. Teorētiski jāpastāv iespējai, ka ir jānopērk šī gāze vairāk, ja nu gadījumā kāds neizpilda līgumsaistības vai gluži vienkārši lauž šo līgumu. Jāskatās tālāk, un nevajag apstāties. Ir jādomā, lai tā gāze būtu nedaudz vairāk.”

Šobrīd īstermiņā bažu par to, vai siltums būs, neesot: “Siltums būs. Jautājums ir tikai par siltuma cenu, jo 70% no tā, ko “Rīgas siltums” nogādā līdz iedzīvotāju mājām saražo “Latvenergo” TEC. Šajās vietās, protams, ražošana notiek ar gāzi. To, kāds būs viņu tarifs, mēs vēl nezinām.”

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.