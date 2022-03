Latvijas prezidents Egils Levits. Foto: LETA

Levits: Iebrukums Ukrainā ir Putina režīma beigu sākums Ieteikt







Iebrukums Ukrainā ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma beigu sākums, intervijā aģentūrai LETA pauž Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.

Viņš uzsver, ka Rietumu sabiedrība nevar akceptēt pasaules kārtību, kurā Krievija diktētu citām valstīm savus noteikumus, vai, kā tas ir Ukrainas gadījumā, noliegtu valsts tiesības eksistēt.

Valsts prezidents uzskata, ka pašlaik ir jārēķinās ar to Krieviju, kāda tā realitātē ir. Atšķirībā no dažas labas Rietumu sabiedrības, Latvijai nekad nav bijušas ilūzijas par Krievijas būtību, un ir labi, ka tagad daudzām Rietumu valstīm ir atvērušās acis uz to, kāds patiesībā ir Krievijas režīms.

“Vai viņš pats atkāpsies vai nē, to es nevaru pateikt, bet katrā ziņā Rietumu sabiedrība nevar akceptēt pasaules kārtību, kurā Krievija diktētu citām valstīm savus noteikumus. (..) Tas nav pieļaujams,” norāda Levits, papildinot, ka tādēļ Rietumu sabiedrība, NATO kā pasaulē spēcīgākā militārā aizsardzības organizācija un Eiropas Savienība (ES) kā pasaulē spēcīgākā ekonomiskā savienība viennozīmīgi un ļoti skaidri ir nostājušās pret Krievijas agresiju un ekspansiju.

Tāpat prezidents pauž cerību, ka Krievijas sabiedrībai drīzumā atvērsies acis uz notiekošo, un jau tagad ir redzams, ka Putins pats nebija gaidījis, ka viena daļa Krievijas sabiedrības protestēs, neraugoties uz to, ka jebkāda veida opozīcija tiek nežēlīgi apspiesta.

“Autokrātiski režīmi ir, no vienas puses, cieti, no otras puses, trausli. Līdzīgi kā stikls, ja tam pieskaras, ir ciets, taču, ja pareizā vietā nedaudz piesit, tas saplīst. Tas ir Krievijas un jebkura cita autokrātiska režīma sistēmiskais vājums,” norāda Levits.

Prezidents paredz, ka jau drīzumā pret Krieviju tiks pieņemta trešā sankciju pakete.