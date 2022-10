Levits Latvijas atpalicību dažādās sfērās salīdzina ar vāju motoru Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Valsts prezidents Egils Levits Latvijas atpalicību valsts izaugsmē raksturojis kā strukturālu nelaimi. TV24 raidījumā “Dienas personība” Valsts prezidents norāda, ka pašlaik esam vājākais motors starp Baltijas valstīm.

E. Levits valsts spēju būt konkurētspējīgai salīdzina ar motoru, kas Latvijai ir vājāks nekā mūsu Baltijas valstu kaimiņiem – igauņiem un lietuviešiem.

“[Viņiem] ir labākas mašīnas, ar spēcīgāku motoru. Viss motorā ir tas pats vai gandrīz tas pats, bet tie ir jaudīgāki. Mūsu valsts ir pārāk maz jaudīga un tas nav vienas detaļas jautājums, tas ir daudzu detaļu jautājums, kas jāuzlabo – izglītība un zinātne, darba spēka pārkvalifikācija. Es, piemēram, domāju, ka mums nevajag tēmēt uz darbaspēka ievešanu, uz imigrāciju, mums ir mūsu pašu cilvēki, kuri vēl pietiekoši daudz ir ārpus darba tirgus. Viss ir, kā sakot, detaļu pa detaļai jāiet cauri, lai uzlabotu mūsu valsts jaudu – ekonomikas jaudu, sabiedrības jaudu, mūsu cilvēku jaudu,” uzskata Valsts prezidents.







Valsts prezidents Egils Levits viesojas TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu"

E. Levits norāda, ja pēdējos 30 gados no Baltijas valstīm līdere bija Igaunija, tad Latvija un pēc tam Lietuva. Tagad mūsu dienvidu kaimiņi lietuvieši ir apsteiguši Latviju un jau konkurē ar Igauniju, daudzos rādītājos jau apsteidzot arī igauņus. Valsts prezidents to skaidro ar to, ka Lietuva strukturāli kļuvusi jaudīgāka.