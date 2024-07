Levits: Mēs esam izmetuši Krieviju no Latvijas, bet izmest Krieviju no latviešiem ir daudz grūtāk Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Arī institucionāli ir jāturpina stiprināt latviešu valoda, jo latviešu apziņa par savu valodu un valstsnācijas statusu ir pamodusies vien tagad, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda Latvijas eksprezidents, Latvijas īpašais pārstāvis starptautisko tiesību un valstu tiesību atbildības jautājumos Egils Levits.

Pēc politiķa teikta, tas nav nekas neparasts, ka pēc vairāk nekā 30 gadiem kopš neatkarības atgūšanas ir paaudze, kas garīgi vēl dzīvo koloniālajā kultūrtelpā, lai gan pati cīnījās par brīvu valsti. “Mēs esam izmetuši Krieviju no Latvijas, bet izmest Krieviju no latviešiem ir daudz grūtāk. Patlaban tieši šī apziņa nāk un šī apziņa ir arī jāstiprina. Mums ir latviešu valoda – valsts valoda, publiskās saziņas valoda – visiem neatkarīgi no ģimenes valodas. Un tā ir arī mūsu valodas politika un tā ir jāstiprina. Šajā gadījumā samazināt attiecīgās institūcijas, Latviešu valodas aģentūras, funkcijas un, droši vien, arī finansējumu, manuprāt, ir nepareizi,” uzskata E. Levits.

Jau ziņots, ka Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša ir pieņēmusi lēmumu no reorganizācijas rīkojuma projekta tomēr izslēgt Latviešu valodas aģentūru, ko paredzēja apvienot ar vairākām ministrijas pakļautībā esošām aģentūrām.

