Ministru prezidente Evika Siliņa noteikusi valdībai četras 2025. gada prioritātes – drošību, atbalstu ģimenēm, ekonomikas izaugsmi un birokrātijas mazināšanu, padarot valsts pārvaldi tuvāku cilvēkiem.

TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas deputāts (AS), Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs Ingmārs Līdaka, vērtējot Ministru prezidentes izvirzītās 2025. gada prioritātes norāda: “Viena no prioritātēm šeit ir noteikta ekonomikas izaugsme, ļoti būtiski ir tas, cik tas summāri sastādīs, vai tie ir 5% no IKP, bet cik tas IKP ir liels. Man ir tāda sajūta, ka tā īsti nav tās izpratnes, man arī nav, es neesmu ne ekonomists vai lieluzņēmējs, bet, man šķiet, ka šobrīd ne ekonomikas ministram, ne premjerei, ne viņu apkārtējiem, nav īsti tās sapratnes par to, ko ar to ekonomiku darīt, kā viņu padarīt par prioritāti.”

Līdaka uzskata, ka viens no ekonomikas galvenajiem instrumentiem, kas regulē ekonomiku ir nodokļi, taču uzsver, ka ekonomikas ministrijai nav pilnīgi nekāda sakara ar nodokļu sistēmu: “Es daudzkārt esmu teicis, ka manā izpratnē ekonomikas viens no galvenajiem instrumentiem, kas regulē ekonomiku ir nodokļi. Bet Ekonomikas ministrijai nav pilnīgi nekāda sakara ar nodokļu sistēmu. Nodokļus nosaka uzņēmumu grāmatvedis. Kurš normāls uzņēmums var pastāvēt, ja visu attīstības politiku nosaka grāmatvedis? Galvenais instruments, ar kuru tu kaut ko veicini, kaut ko bremzē, kaut ko stimulē, tā ir tā nodokļu sistēma, bet ne Ekonomikas ministrija par to runā un domā, ne viņai tur ir kaut kāda teikšana.”