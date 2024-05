“Latvijā bieži pārmet, kāpēc premjeram vienmēr apsargi līdzi!” Līdaka par to, ka no trakajiem neviens nav pasargāts Ieteikt







“Cilvēki ļoti bieži pārmet augstākajām amatpersonām šeit Latvijā, kāpēc premjeram vai prezidentam vienmēr apsargi visur ir līdzi – mēs neesam neviens no trakajiem pasargāts, šeit arī apliecinājums, ka 1 no 1000 reizēm tā var gadīties arī šeit Eiropas Savienības valstī,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Ingmārs Līdaka, Saeimas deputāts (AS), Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs.

Jau vēstījām, ka Slovākijas premjerministrs Roberts Fico trešdien ticis ievainots apšaudē un nogādāts slimnīcā, ziņoja vietējie mediji un amatpersonas.

Uzbrukumam bija “politisks motīvs”, trešdienas vakarā slimnīcā Banska Bistricā, kur pēc sašaušanas tika nogādāts premjers, pauda iekšlietu ministrs Matūšs Šutajs Eštoks.

“Mēs esam saņēmuši informāciju no operējošajiem ārstiem, ka premjerministrs atrodas kritiskā stāvoklī un ka viņa dzīvība ir briesmās, un ka viņš joprojām ir operāciju zālē,” sacīja ministrs.

Vairāki Slovākijas mediji, arī žurnāls “Plus 7 Dni”, vēsta, ka premjeru sašāvis rakstnieks Jurajs Čintula. Aizdomās turamais dzīvojis Levicē, valsts rietumos. Iznākuši vairāki viņa dzejas krājumi. Savulaik viņš strādājis apsardzes uzņēmumā, vēsta mediji.

Čintula sociālajos tīklos atklāti paudis naidu pret Fico, noskaidrojuši žurnālisti. Slovākijas medijs “Aktuality.sk” aizdomās turamo apzīmē tikai ar iniciāļiem J.Č.. Viņš esot 71 gadu vecs.

“Aktuality.sk” sazinājies ar aizdomās turamā dēlu. Viņš bijis šokēts par notikušo, bet apstiprināja, ka tēvam ir legāls šaujamierocis. Tēvs nekad nav atklāti runājis par uzbrukumu kādam politiķim vai politiķa nogalināšanu, izdevumam sacīja aizdomās turamā dēls. Viņš arī noliedza, ka tēvs būtu garīgi slims.

“Varbūt notika kaut kāds īssavienojums, es nezinu,” atzina dēls.

Slovākijas valdība paziņoja, Fico trešdien pēc valdības sēdes tika vairākas reizes iešauts un viņš nogādāts slimnīcā ar dzīvībai bīstamiem ievainojumiem. “Šodien pēc valdības sēdes Handlovā notika atentāta mēģinājums pret Slovākijas Republikas premjerministru Robertu Fico,” paziņojumā sociālajos tīklos norādīja valdība.

“Pašlaik viņš ar helikopteru tiek transportēts uz Banska Bistricu dzīvībai bīstamā stāvoklī, jo nokļūšana Bratislavā būtu pārāk ilga, jo nepieciešama akūta iejaukšanās,” teikts paziņojumā.

Fico tika vairākas reizes iešauts, teikts ierakstā viņa oficiālajā “Facebook” lapā.

Incidents noticis Handlovas pilsētā, aptuveni 150 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no galvaspilsētas. Aizdomās turamais ir aizturēts. Slovākijas prezidente Zuzana Čaputova apstiprināja, ka policija aizturējusi aizdomās turamo. Viņa sacīja, ka tiesībsargājošās iestādes sniegs plašāku informāciju, kad varēs, un lūdza sabiedrību neizplatīt neapstiprinātas baumas.

Videoierakstā no notikuma vietas bija redzams vīrietis uz zemes, kuru tur vairāki drošībnieki. Incidents notika pie vietējā kultūras nama pēc valdības izbraukuma sēdes, kad Fico izgāja tikties ar atbalstītājiem. Incidenta laikā atskanējuši četri šāvieni.

59 gadus vecais Fico sašauts vēderā un krūtīs, ziņo telekanāls TA3 un vietējie mediji. Laikraksta “Dennik N” reportieris dzirdējis šaušanu un pēc tam redzēja, kā apsargi nes premjerministru uz automašīnu. Ievainotajam premjerministram vispirms sniegta medicīniskā palīdzība Handlovas pilsētas slimnīcā asinsvadu ķirurģijas klīnikā.

Čaputova nosodīja “brutālo un nežēlīgo” uzbrukumu premjeram. “Es esmu šokēta,” pavēstīja Čaputova. “Es novēlu Robertam Fico daudz spēka šajā kritiskajā brīdī un ātru atveseļošanos pēc šī uzbrukuma.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena nosodīja “zemisko uzbrukumu” Slovākijas premjerministram. “Šādiem vardarbības aktiem nav vietas mūsu sabiedrībā, un tie grauj demokrātiju – mūsu visdārgāko kopīgo labumu,” sociālajā tīklā “X” raksta Leiena. “Esmu domās ar premjerministru Fico un viņa ģimeni.”

Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels paziņoja, ka viņš ir šokēts par Fico sašaušanu. “Esmu šokēts par uzbrukumu Slovākijas premjerministram Fico pēc Slovākijas valdības sanāksmes Handlovā,” Mišels raksta “X”. “Nekas nekad nevar attaisnot vardarbību vai šādus uzbrukumus. Domās esmu ar premjerministru un viņa ģimeni.”

Vācijas kanclers Olafs Šolcs izteica šoku par “zemisko uzbrukumu” Fico.

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pauda “dziļu šoku” par “briesmīgo uzbrukumu manam draugam”. “Es biju dziļi satriekts par šausmīgo uzbrukumu manam draugam, premjerministram Robertam Fico. Mēs lūdzamies par viņa veselību un ātru atveseļošanos! Lai Dievs svētī viņu un viņa valsti!”, vietnē “X” raksta Orbāns.

“Šokējošas ziņas no Slovākijas. Robert, manas domas ir ar jums šajā ļoti grūtajā brīdī,” paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

“Ziņas par Slovākijas premjerministra Roberta Fico sašaušanu ir šokējošas. Es novēlu premjerministram pēc iespējas ātrāk izveseļoties. Mēs nedrīkstam pieļaut vardarbību, tai nedrīkst būt vietas sabiedrībā,” paziņoja Čehijas premjerministrs Petrs Fiala.

ASV prezidents Džo Baidens paudis nosodījumu uzbrukumam, to dēvējot par “šausminošu vardarbību”. Baidens apliecināja, ka viņš un pirmā lēdija lūdzas “par ātru atlabšanu”. “Mūsu domas ir ar viņa ģimeni un Slovākijas tautu,” pauda ASV prezidents.

Fico premjerministra amatā stājās oktobrī. Pirms tam viņš ieņēma premjerministra amatu no 2006. līdz 2010.gadam un no 2012. līdz 2018.gadam. Fico kreisā partija “Smer” uzvarēja 30.septembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās ar prokrievisku un pretamerikānisku platformu. Kritiķi bažījas, ka Fico vadītā Slovākija atteiksies no prorietumnieciskā kursa. Jaunā valdība nekavējoties apturēja oficiālās valdības ieroču piegādes Ukrainai.