“Maxima” un “Lidl” veikalu autostāvvietās Rīgā varēs sapotēties pret Covid-19 Ieteikt







No šodienas līdz nākamajai trešdienai vairākās mazumtirdzniecības veikalu tīkla “Lidl” veikalu autostāvvietās varēs sapotēties pret Covid-19, informēja uzņēmumā.

Rūpējoties par savu klientu un darbinieku veselību, mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl Latvija” ir atsaucies Nacionālā veselības dienesta (NVD) ierosinājumam par iespēju izvietot izbraukuma vakcinācijas autobusus vairākās “Lidl” veikalu stāvvietās Rīgā.

NVD vakcinācijas autobusi visiem interesentiem piedāvās iespēju bez iepriekšēja pieraksta vakcinēties šodien līdz plkst.10 Mežciemā, S.Eizenšteina ielā 81, otrdien, 19.oktobrī, no plkst.16 līdz 20 Imantā, Anniņmuižas bulvārī 77, trešdien, 20.oktobrī, no plkst.7 līdz 10 Zolitūdē, Anniņmuižas ielā 8A., no plkst.11 līdz 15 Pļavniekos, Lubānas ielā 113A, un no plkst.11 līdz 15 – Pļavniekos, A. Deglava ielā 160.

Kā ziņots iepriekš, klientu ērtībai visi “Lidl” veikali Latvijā kopš 11.oktobra strādā no plkst.7 līdz 23.

































































Kā ziņots, no šodienas tiks sākts jauns izbraukuma vakcinācijas projekts, kura laikā potēšanās pret Covid-19 punkti tiks izveidoti virknē Rīgas apkaimju, pavēstīja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Kopumā tiks izmantoti trīs speciāli pielāgoti autobusi, kuri attiecīgajā apkaimē būs pieejami aptuveni trīs līdz četras stundas. Vakcinācija notiks pēc tā dēvētās dzīvās rindas principa, proti, bez iepriekšējas reģistrācijas.

Projekts tiks īstenots Mežciemā, Teikā, Maskavas forštatē, Pļavniekos, Centra rajonā, Bolderājā, Dārziņos, Sarkandaugavā, Āgenskalnā un citās Rīgas apkaimēs. Kopumā plānots viesoties 49 vietās Rīgā.

Sāk jaunu izbraukuma vakcinācijas projektu Rīgas apkaimēs

Šodien izbraukuma vakcinācija līdz plkst.11 norisināsies stāvvietā pie veikala “Lidl” S.Eizenšteina ielā 81, no plkst.11 līdz 15 – stāvvietā pie veikala “Maxima”,A.Saharova ielā 20A, bet no plkst.16 līdz 20 – Berģos, stāvvietā pie veikla “Depo”, Rīgas-Siguldas šosejā 6.

Pēc nodaļas sniegtās informācijas, šajos punktos būs pieejamas ražotāju “Pfizer”/”BioNTech” un “Johnson&Johnson” vakcīnas, autobusu kapacitāte būs līdz 100 vakcinācijas epizodēm katrā mobilajā punktā, dienā veidojot kopējo kapacitāti 900 vakcinācijas epizožu apmērā.

Autobusi tiks izvietoti pie iedzīvotāju apmeklētiem punktiem, piemēram, veikaliem vai tirgiem. Tāpat lokācija tiks izvēlēta pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju māju masīviem.

Vakcinācijas nodaļa plāno arī publiski izplatīt grafikus ar informāciju par to, kad un kuros laikos iedzīvotājiem būs iespēja vakcinēties šajos punktos. Šī informācija būs pieejama Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, kā arī portālā “riga.lv”.

Tāpat plānots izvietot plakātus “Rīgas namu pārvaldnieka” apsaimniekotajos namos un liftos, kā arī “Rīgas satiksmes” transportlīdzekļos.