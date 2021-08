Motocikls "Triumph Rocket 3 R"

"Līdz 100 km/h 2,7 sekundēs!" Žurnālists Artis Drēziņš izmēģina "Triumph Rocket 3 R"







Runā, ka neviens kruts BMW automobilis nevarot no vietas uzsākt ātrāk kā “Triumph Rocket 3 R”: konkursa “Latvijas Gada motocikls” 2. vietas ieguvēju. Rīgā bijuši vairāki neveiksmīgi izaicinājumi, kad bembists gribējis ierādīt britu raķetei vietu…

Nu, diezgan grūti ko padarīt braucamajam ar 2458 cm3 un 167 zirgspēkiem uz diviem riteņiem. Trīs cilindri rindā caur kardānu novada uz aizmugurējo automobiļa lieluma riepu (240/50/16) tādu spēku ar tādu griezes momentu, ka maz patiešām neliekas.

Godīgi sakot, pat par daudz, lai normāli brauktu. Līdz 100 km/h 2,7 sekundēs! Ar visiem šķidrumiem un pilnu bāku mocis sver 320 kg. Nav daudz, lai žiperīgi iekustētos. Salīdzinot ar automobili, nav jāved līdzi daudz dzelžu, stikla, plastmasas.

Personīgi man sākumā bija sajūta, ka sēžu uz automobiļa dzinēja. Iebraucoties gan šī sajūta pazūd, jo mocis pa asfaltu slīd līgani, sēža zema, dzinējs bubina, vadīt viegli, ātrumu nejūt.

Protams, pie milzu ātrumiem aerodinamika, kas šim motociklam, salīdzinot ar tā saucamajam žiletēm jeb šosejas motocikliem, ir nekāda, dara savu. Nav domāta lieliem ātrumiem britu raķete arī salīdzinoši lielā svara dēļ – garāks bremzēšanas ceļš nekā vieglākiem motocikliem.

Protams, kur atļauts, ar “Triumph Rocket 3 R” var braukt arī virs 200 km/h, tikai jāsaprot, ka fizikas likumus neviens nav atcēlis arī šim braucamajam, kas ir pasaulē ar lielāko dzinēju aprīkotais motocikls, ko ražo sērijveidā.

Loģiski rodas jautājums, kāpēc tāds un kam tāds mocis vajadzīgs? Kā jau vairākkārt esmu uzsvēris, motociklu pasaulē ne visas lietas jāuztver ar prātu un loģiku, bet arī ar emocijām.

Acīmredzot ir cilvēki, kam vajag motociklu ar pasaulē lielāko dzinēju un viņi tādu dabū. Pieprasījums rada piedāvājumu.

Starp citu, Latvijā izpirkti visi pieci “Triumph Rocket 3” un jau ļaudis stāv rindā, gaidot pievedumu, neraugoties uz to, ka šis prieks nav lēts: no 23 990 līdz 26 990 eiro, atkarībā no aprīkojuma.

Bet neba tikai lielums ir šī motocikla pazīme. Biju pārsteigts, ka man, kas ikdienā pārvietojas ar ērtu ceļojumu enduro motociklu, arī šo monstru sajutu kā ērtu braucamo. Inženieri darījuši visu, lai tas tā būtu.

Modernas tehnoloģijas, platas riepas, normāla motocikla garums, ļoti zems smaguma centrs (dzinējs kā nesošā daļa, rāmis tam aptaisīts riņķī) nodrošina lielisku vadāmību.

Tāpēc tas nav domāts tikai kā pašapliecināšanās un izklaides līdzeklis, bet arī kā ērts pārvietošanās līdzeklis. Nezinu, vai tas ir tehniski iespējams, bet būtu interesanti un jautri šo raķetes dzinēju redzēt enduro tipa motocikla rāmī.

Pagaidām gan jāsamierinās ar to, ka GT versijā šis mocītis ir dabūjams ar priekšējo nelielu stiklu, pasažiera muguras balstu, apsildāmiem rokturiem, kāju novietojumu uz priekšu un pat nelieliem sānu bagāžniekiem.

Tā kā, ja labi grib, ar “Triumph Rocket 3” var braukt ne tikai tuvu, bet arī tālu.