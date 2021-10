Ilustratīvs attēls Foto: ZUMAPRESS/Scanpix/LETA

Līdz šim papildu poti jeb balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 170 iedzīvotāji







Līdz otrdienai ieskaitot papildu poti jeb balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 170 iedzīvotāji, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

Tā dēvēto “trešo poti” pret Covid-19 Latvijā līdz šim varēja saņemt tikai cilvēki ar ļoti novājinātu veselību jeb imūnsupresijas pacienti. Savukārt no šodienas vakcīnas papildu deva tiek piedāvāta arī iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes nozares darbiniekiem un pieaugušiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem. Balstvakcināciju varēs veikt tad, kad būs pagājuši seši mēneši pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas.

No NVD datiem izriet, ka otrdien Latvijā veiktas 15 balstvakcinācijas pret Covid-19, pirmdien – piecas, bet pagājušajā nedēļā – 60.

Kopumā otrdien Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 5337, to skaitā 2023 saņēmuši pirmo poti no divām, 1767 – otro poti, bet 1532 sapotēti ar “Johnson & Johnson” (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati.

Otrdien Latvijā vakcinēto cilvēku skaits ir par 596 lielāks nekā pirmdien, bet par 1122 mazāks nekā pagājušajā otrdienā, taču jāņem vērā, ka dati par pēdējās dienās vakcinētajiem vēl tiks papildināti, jo ne visi mediķi tos ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts – bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Otrdien Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās 252 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši “Veselības centru apvienības”, “Veselības centra 4” un “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” mediķi, sapotējot attiecīgi 546, 493 un 272 pacientus.

No visiem otrdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem lielākā daļa bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 735 seniori vecumā virs 60 gadiem, 418 personas ar hroniskām slimībām un 132 ārstniecības personas.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 668 853 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp vakcīnas pirmo devu saņēmuši 797 559 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 871 124 cilvēki. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši “AstraZeneca”, “Pfizer”/”BioNTech” vai “Moderna” ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vakcinēti 49,94% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 46,28% iedzīvotāju.

Lietošanai ES līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un J&J jeb “Janssen”.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.