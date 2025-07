Foto: Edijs Pālens/LETA

"Ja jums ir 160 kilogrami, jūs edat nepareizi…" Kardiologs Andrejs Ērglis atklāj, kā uzlabot veselību bez medikamentiem







“Jā, nu, kādreiz mani draugi mednieki teica, ka es izrakstu viņiem visas tās zāles, kuras es zinu, bet tā absolūti nav taisnība,” TV24 raidījumā “Dr. Apinis” sacīja Andrejs Ērglis, LU profesors, LZA viceprezidents, kardiologs.

Ārsts norāda, ka patiesībā nekad ārstēšana netiekot uzsākta ar lielu zāļu daudzumu.

“Īstenībā mēs sākam ar to, ko pacienti visvairāk negrib dzirdēt – ka ir jāstrādā pašiem ar sevi. Paskaties – man tagad bija vienu nedēļu atvaļinājums. Es sāku vairāk no rītiem pēkšņi sportot. No rītiem mans asinsspiediens ir augstāks, bet pēc treniņa ir ļoti labs – ideāls. Tagad pamostos un man ir asinsspiediens un pulss kā jaunībā,” pieredzē dalās Ērglis.

Tas ļauj secināt – līdz ko sākam kustēties, līdz ko tas izveidojas kā režīms, tad jau ir uzlabojumi, līdz ar to medikamentu nozīme samazinās. Šī ietekme esot uz ilgāku laiku.

Profesors atgādināja arī par t.s. koronāro rezervi, ko bieži uzsvēris profesors Ulds Kalniņš – cik daudz organisms pats spēj kompensēt, un tas ļoti atkarīgs no dzīvesveida. “Protams, ir jau tie teicieni: “jūs esat tas, ko jūs ēdat”. Var jau likties, ka tas ir kaut kāds romānu teksts, bet patiesībā tam ir milzīga nozīme.”

“Un, jā, ja zāles ir jālieto, tās ir jālieto – par to nav jautājumu. Bet ārstam vispirms ir jāmudina pacientam mainīt dzīvesveidu, un pašam ārstam arī ar sevi jāsāk. Tikai tad nāk zāles klāt. Bet tas ir daudz grūtāk. Visi grib to vienu burvju tabletīti, kas uzreiz palīdzēs. Bet, mīļie draugi, ja jums ir 160 kilogrami, jūs neko nedarāt, ēdat nepareizi, kā es pats dažreiz vakarā ‘grēkoju’ – tad nekāda tablete viena pati nepalīdzēs. Ja vien tur nav kāda ļoti specifiska slimība.”