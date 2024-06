“Liek rakstīt iesniegumu, katra atbilde arvien garāka un garāka” – kliente neapmierināta ar preces apmaiņas iespējām LMT Linda Tunte

LA.LV redakcijā saņēmām kādas lasītājas emocionālu vēstuli, kurā viņa pauž neapmierinātību ar preces atgriešanas iespējām.

Lasītāja stāsta: “Vēlos izstāstīt jums par krāpnieku kantori LMT. Klientu centra darbinieki never vaļā preci, atdod bojātu un beigās vaino klientu – esot it kā “lietošanas bojājums”, bet prece pat nav tikusi lietota. Klientu centrā Ogrē attieksme ir drausmīga. Ejot risināt situāciju, darbiniece, kas izsniedza bojāto preci, smīn sejā skatīdamās. Šausmīgi. Liek rakstīt 101 iesniegumu, katra iesnieguma atbilde arvien garāka un garāka. No tēmas par kamerām, kurās ir redzama saņemtā prece, izvairās. Lūdzu jūsu palīdzību šajā lietā. Citādi nezinu, kā sazināties risināt šo situāciju.”

LA.LV sazinājās ar LMT, kur konkrētāks ieskats situācijā Ogres veikalā netika sniegts, vien apliecinot, ka viņi sazināsies ar šo veikalu.

Taču saņēmām skaidrojumu, kā tad notiek preču atgriešana LMT centros.

“Preču atgriešana notiek atbilstoši noteikumiem – klientiem ir tiesības atdot atpakaļ preci, ja ir tehniskas problēmas vai iegādātā iekārta nav atbilstoša. Gadījumos ar datoriem vai sadzīves tehniku to konstatē SIA “LMT Retail & Logistics” piederošais SIA “ELEKTRONIKA-SERVISS” – autorizēts lielāko zīmolu servisa centrs, kas nodrošina ierīču garantijas un pēcgarantijas servisu.

Tehnisku problēmu gadījumos iekārtām ir ražotāja garantijas noteikumi, kas nosaka, ka iekārtas pārdevējs “LMT Retail & Logistics” var veikt preces nomaiņu, bezmaksas garantijas remontu vai naudas atgriešanu gadījumos, kad ir saņemts autorizēta ražotāja servisa pārstāvja atzinums par preces defekta apstiprinājumu un preces atbilstību ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem.”

Bet ko darīt, ja klients nav apmierināts ar saņemto servisu?

“Situācijās, kad klients nav apmierināts ar mūsu klientu servisa kvalitāti un speciālistu darbu, aicinām sazināties ar LMT Klientu atbalsta dienestu – 80768076 (bezmaksas tālrunis) vai rakstīt e-pastu [email protected]. Lūdzam klientu pēc iespējas precīzāk aprakstīt situāciju un sniegt pēc iespējas plašāku informāciju par notikušo. Klientu sūdzības tiek izskatītas un rūpīgi, detalizēti izvērtētas. Šajā procesā izskatām arī klientu apkalpošanas centru video novērošanas ierakstus un veicam to analīzi, lai noskaidrotu notikušo un atbilstību augstajiem klientu apkalpošanas standartiem un noteiktajām procedūrām.”