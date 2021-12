Ilustratīvs attēls Foto: Ieva Leiniša/LETA

Lielajiem tirdzniecības centriem Rīgā būs mainīti darba laiki







Lielie tirdzniecības centri šodien strādās īsāku darba laiku, bet 1.janvārī būs pārsvarā slēgti, noskaidroja aģentūra LETA.

Tirdzniecības centrs “Origo” šodien strādās no plkst.10 līdz 20, bet tirdzniecības centrā esošā “Rimi” hipermārketa darba laiks šajā dienā būs no plkst.7 līdz 21. Tikmēr 1.janvārī “Origo” būs slēgts, tomēr “Rimi” hipermārkets apmeklētājiem būs atvērts no plkst.11 līdz 23.

Savukārt “Origo” esošais “VCA poliklīnikas” vakcinācijas punkts būs slēgts no šodienas līdz 2.janvārim. Pārējos datumos vakcinācijas punkts darbosies no plkst.9 līdz 19, apmeklējums iespējams, iepriekš piesakoties “manavakcina.lv”.

Tikmēr tirdzniecības centri “Alfa” un “Akropole” šodien strādās no plkst.10 līdz 20, bet 1.janvārī abi tirdzniecības centri būs slēgti.

“Alfā” esošais “Rimi” hipermārkets šodien strādās no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī veikals būs atvērts no plkst.11 līdz 22.

Savukārt “Akropolē” esošā “Maxima XXX” šodien strādās no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī – no plkst.10 līdz 22.

Tirdzniecības centri “Spice” un “Spice Home” šodien strādās no plkst.10 līdz 20, savukārt 1.janvārī abi tirdzniecības centri būs slēgti. Vienlaikus “Spicē” esošais “Rimi” hipermārkets šodien strādās no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī tas būs vaļā no plkst.11 līdz 22.

Vienlaikus “Galerijas Centrs” vairums tirdzniecības vietas šodien strādās no plkst.10 līdz 18, bet atsevišķi tirgotāji un ēdinātāji apmeklētājiem būs pieejami garāku darba laiku. Tostarp “Galerijā Centrs” esošais “Rimi” gada pēdējā dienā būs atvērts no plkst.8 līdz 21.

Savukārt 1.janvārī slēgtas būs visas “Galerijas Centrs” tirdzniecības vietas un pakalpojumu sniedzēji, izņemot “Rimi”, kas būs vaļā no plkst.11 līdz 22.

Gan šodien, gan 1.janvārī būs slēgts arī tirdzniecības centrā esošais vakcinācijas punkts.

Šodien tirdzniecības centrā “Galleria Riga” vairums veikalu strādās no plkst.10 līdz 18, atsevišķiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem strādājot stundu ilgāk, bet citiem darbu beidzot vēl pirms plkst.18. Tirdzniecības centrā esošais “Rimi” šodien strādās no plkst.7.30 līdz 21.

Jaunā gada pirmajā dienā, 1.janvārī, būs slēgti vairums no “Galleria Riga” esošajiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem, bet strādās atsevišķi ēdinātāji, kā arī no plkst.11 līdz 23 – “Rimi”.

Universālveikals “Stockmann” šodien strādās no plkst.9 līdz 20, bet 1.janvārī būs slēgts.

Tirdzniecības centra “Domina” veikali šodien strādās no plkst.10 līdz 19, bet tirdzniecības centrā esošā “Maxima XXX” strādās no plkst.8 līdz 20. Savukārt 1.janvārī tirdzniecības centrs “Domina” būs slēgts.

Tikmēr tirdzniecības centrs “Rīga Plaza” šodien strādās no plkst.10 līdz 19, bet 1.janvārī būs slēgts. “Rīga Plaza” esošā “Maxima XXX” šodien strādās no plkst.8 līdz 20, bet 1.janvārī būs slēgta. Savukārt “Apollo Kino” strādās abās svētku dienās – šodien no plkst. 10 līdz plkst.21, bet 1.janvārī no plkst. 12 līdz plkst. 21.

Jau vēstīts, ka valdība 21.decembrī, atbalstīja grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, paredzot, ka turpmāk veikali tirdzniecības centros atkal varēs strādāt arī brīvdienās un svētku dienās. Grozījumi faktiski stājās spēkā no 24.decembra, kas bija pirmā svētku diena pēc valdības sēdes.