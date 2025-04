Publicitātes foto

Antra Viļuma, Dr. Arch., žurnāls " Baltijas Koks"

Iespaidīgā 2024. gada pavasarī atklātā koka būve World of Volvo Gēteborgā kalpo kā Volvo izstāžu zāle, tikšanās vieta un pasākumu arēna vienā kompleksā. Jaunā ēka ar savu noapaļoto formu un unikālo koka konstrukciju, kas ir labi redzama caur stikla fasādi, ātri ir kļuvusi par populāru arhitektūras apskates objektu jeb vietzīmi.

Projekta autori Henning Larsen Architects arhitekti atzīst, ka, prezentējot klientiem savu vīziju par jauno Volvo centru, viņi pat neuzdrošinājās cerēt uz pozitīvu reakciju un atbildi. Ideja bijusi drosmīgāka nekā parasti – uzbūvēt ārkārtīgi sarežģītu koka konstrukciju vairākos stāvos, kas veidota kā trīs koku stumbri, kuri vainagojas ar stilizētu izvirzītu koku vainagu, kas veido ēkas jumtu, uz kura atrodas parks un paviljons, un tas viss novietots pašā Gēteborgas centrā.

Dāņu arhitektu biroja Henning Larsen Architects galvenais arhitekts Martins Stēnbergs-Ringners (Martin Stenberg-Ringner) atzīst, ka daži cilvēki, iespējams, domāja, ka mēs esam patiesi neprātīgi, taču bija arī tādi, kuri ieceri pilnībā saprata. Kad pēc tikšanās braucis mājās uz Kopenhāgenu, viņš bijis ļoti priecīgs un satraukts, secinot, ka Volvo patiešām ir pietiekami drosmīgs pasūtītājs. Projekta autori ir dāņu birojs Henning Larsen Architects, kas ir daļa no Ramboll uzņēmumu grupas, kas nodrošina saviem partneriem un klientiem ilgtspējīgus arhitektūras, konstruktīvos un inženiertīklu risinājumus.

Jo vairāk koka, jo labāk

Pirmais, kas piesaista uzmanību, ieejot World of Volvo jaunajā ēkā, ir iespaidīgais griestu augstums, siltā atmosfēra un koka smarža. Neskatoties uz lielo cilvēku skaitu plašajās telpās, atmosfēra ir patīkami pieklusināta.

Koka izmantošana konstrukcijās un ēkas interjerā palīdz radīt mieru, harmoniju un labu mikrovidi iekštelpās. Ņemot vērā principu – jo vairāk koka, jo labāk –, ir veidots būves kopējais koncepts. Arī būvniecības process pilsētvidei ir daudz piemērotāks, jo darbs ar koku ir daudz klusāks un nerada putekļus tādā apmērā kā darbs ar betonu, komentē World of Volvo projekta vadītājs Tomass Tompsons (Thomas Thompson).

Gan tikšanās vieta, gan aktivitāšu centrs

Projekts sākās tāpēc, ka Volvo Group un Volvo Cars bija nepieciešamas jaunas telpas kopējam muzejam, bet pārdomu un plānošanas procesā radās ideja izveidot ne tikai muzeju, bet arī tikšanās vietu un aktivitāšu centru apmeklētājiem no visas pasaules. Bija arī svarīgi izvietot jauno ēku pilsētas centrā, blakus Lisebergas ūdens atrakciju parkam Oceana Water World.

Volvo uzņēmums ir ārkārtīgi svarīgs zviedriem un, protams, Gēteborgai, bet pilsētas apmeklētāji un iedzīvotāji gandrīz neko no tā nevarēja redzēt, jo visi uzņēmuma objekti atrodas Hisingenā, labu gabalu (aptuveni 10 kilometru) no pilsētas centra. Tur līdz 2023. gada nogalei atradās arī Volvo muzejs, kurā bija apskatāmi vēsturiskie Volvo modeļi un daudzas citas vēstures liecības. Bet ar World of Volvo uzņēmums ir izveidojis jaunu tūrisma galamērķi tieši Gēteborgas centrā, kur pulcējas gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi no Zviedrijas un citām valstīm.

Jauns galamērķis tūristiem

Jaunajā ēkā ir vairākas izstāžu zāles, konferenču telpas, koncertu un pasākumu zāle ar skatuvi, kas spēj uzņemt līdz 1000 skatītāju, kā arī restorāns Ceno (izcilais šefpavārs Stefans Karlsens). Lielās automašīnas var iebraukt tieši ēkas pirmajā stāvā, bet līdz izstāžu zonām trešajā stāvā var nokļūt, izmantojot milzīgo transportlīdzekļu liftu, kurā ietilpst līdz pat 15 metru gari transportlīdzekļi un kuram ir līdz pat 22 tonnu nestspēja. Izstāžu zālēs pārsegumi ir piemēroti smagiem transporta līdzekļiem, taču uz īsto vietu tie jāpaceļ ar celtni. Izveidota arī iekštelpu autobusu pietura elektriskajiem autobusiem ielas līmenī. Esot plāns, ka lietus laikā ir iespējams iekļūt ēkā nesamirkstot. Pašlaik nav autobusu, kas šeit regulāri apstājas, bet šobrīd notiekot pārrunas ar transporta uzņēmumu Västtrafik.

Dabas iedvesmoti

Unikālo arhitektūru un konstrukciju ir iedvesmojusi daba, mežs un zviedriem raksturīgais allemansrätten princips jeb publiskā piekļuve visiem – tas atspoguļojas arī tajā, ka lielākā daļa ēkas, izņemot izstāžu zonas, sabiedrībai ir pieejama bez maksas. Šie iedvesmas avoti padarīja koku par nepārprotamu materiāla izvēli. Trīs koku stumbri, kas veido lielu daļu no nesošās konstrukcijas, simbolizē zināšanu koku un ir pārsegti ar zaļo jumtu, kas arī ir raksturīgs Skandināvijas kalnu būdām. Betona pamatu plāksne nostiprināta ar vairāk nekā 1000 pāļu caur māla slānim līdz pat pamatiezim. Šāds risinājums nav tikai simbolisks – tas ir arī funkcionāls.

Kopējais ēkas diametrs no vienas stikla fasādes līdz otrai ir 90 metru. Ja šajā aplī ievelk vienādmalu trīsstūri, katrs koka stumbrs atrodas trīsstūra malas vidū. Šāds plānojums projektētājiem ļāva sasaistīt kolonnas un sijas jumta konstrukcijā un izvairīties no lielāka kolonnu skaita. Tādējādi ir iegūtas lielas, apvienotas izstāžu telpas un nodrošināta iespēja smagajiem transportlīdzekļiem iebraukt un izbraukt no ēkas.

Divi simboliskie koka stumbra apjomi veido izstāžu telpu, kas atšķiras no pārējās ēkas, jo tur nav dabiskā apgaismojuma un to var viegli izgaismot un kontrolēt dažādos veidos. Trešais koka stumbra būvapjoms ir visas ēkas loģistikas zona ar liftiem un kāpnēm no pagraba autostāvvietas.

Sākotnēji bijis plāns, ka autostāvvieta, kas pieder Lisebergai un Gēteborgas pilsētai, būtu izvietota blakus jaunajai ēkai. Taču astoņstāvu autostāvvieta blakus jaunajai, elegantajai Volvo ēkai nebūtu izskatījusies labi. Tāpēc arhitekti ieteica veidot pazemes stāvvietu daļai automašīnu un uz tās uzbūvēt World of Volvo ēku. Šādā veidā arī varēja izveidot vienotu zaļo struktūru, kur ēka ar saviem zaļajiem jumtiem un ārtelpu vizuāli savieno Mölndalsån, upi, kas plūst garām, un koku ieskauto parku kalna otrā pusē šosejai. Skatoties no piektā stāva zaļā jumta, šoseju pat nevar redzēt.

GLT un CLT konstrukcijas

Visa nesošā konstrukcija ir veidota no līmētām brusām (GLT) un šķērsām līmētiem paneļiem (CLT), kas sastiprināti ar tērauda stiprinājumiem un metru garām koka skrūvēm. Līmētā koka elementus (GLT) ražojis un apstrādājis Austrijas kokapstrādes uzņēmums Wiehag, bet CLT paneļi nāk no Stora Enso rūpnīcas Gruvön. Lielākie jumta līmētie koka laidumi sasniedz pat 34 metrus, kas radīja noteiktus loģistikas izaicinājumus. Lai transportētu līmētā koka sijas, no kurām katra bija unikāla, bija jāizmanto Volvo kravas automašīna ar tālvadības aizmugurējo asi. Bija jārisina arī izaicinājumi ar konstrukciju transportēšanu pār Mölndalsån upes tiltu.

Volvo ēkas projektēšanā tika izmantoti gan parametriskie rīki, gan 3D modeļi, un divi būvkonstrukciju inženieri un divi CAD tehniķi no kokmateriālu ražošanas uzņēmuma Wiehag strādāja pilnu darba laiku divus gadus.

Uzņēmums lepojas ar projektu un uzskata, ka pasaulē, iespējams, ir vēl tikai daži uzņēmumi, kas spēj izstrādāt tik sarežģītu ēku. Viņi ir strādājuši gan pie lielākām koka ēkām, kas ir mazāk sarežģītas, gan pie mazākām, kas ir sarežģītākas. World of Volvo ir apvienots gan lielums, gan sarežģītība, kas padara šo ēku patiesi unikālu, uzsver uzņēmuma Wiehag starptautisko projektu vadītājs Juhanness Rebhahns (Johannes Rebhahn).

Papildus neparastajam koka konstrukciju dizainam bija arī vairāki citi parametri un prasības, kas jāņem vērā. Piemēram, ēkas konstrukciju nestspēja bija jāparedz atbilstoši zaļā jumta slodzei kopā ar tur uzstādīto paviljonu. Savukārt ēkas tuvums šosejai rada potenciālu risku, piemēram, ja kravas automašīna aizdegtos un uzsprāgtu.

Tāpēc ēkas daļā, kas vērsta pret šoseju, izmantoti speciāli stikli, kas izgatavoti īpaši lielām slodzēm. Bet būvniecības laikā šā gada sākumā izcēlās ugunsgrēks blakus esošajā ūdens atrakciju parkā Oceana Water World. Uguns nenonāca līdz būvlaukumam un gandrīz pabeigtajai ēkai, un, lai arī kopumā ēkas risinājumi ir pārdomāti un ugunsdroši visā ēkā, tomēr nepabeigtai ēkai ugunsnelaime var radīt nopietnus bojājumus.

Kopumā ēkā ir iebūvētas 2300 līmētā koka brusas un 2700 CLT paneļi, kas kopā veido 2800 tonnas koksnes. GLT detaļu ražotājs austriešu uzņēmums Wiehag pagājušajā rudenī svinēja 175. gadadienu. Uzņēmumam ir pieredze darbā ar liela laiduma koka ēkām. Piemēram, Austrijā tas jau 1966. gadā uzcēla koka ēku ar 100 metru laidumu. Visas koka detaļas ir ražotas, izmantojot ar datoriem kontrolētu ražošanas procesu, lai sasniegtu nepieciešamo precizitāti un kvalitāti.

Projekta pasūtītāji un realizētāji kopā ir radījuši objektu, kas demonstrē zviedru attieksmi pret dzīvi. Šī ir visai simboliska ēka zviedru kultūrā un noteikti labs galamērķis gan tiem, kas interesējas par automašīnām, gan koka būvniecības profesionāļiem, bet pilnīgi noteikti jebkuram, kas vēlas redzēt kvalitatīvu arhitektūru. Ēka jāredz gan dienā, gan vakarā, kad tā izskatoties kā objekts no kosmosa.

Pasūtītājs: AB Volvo un Volvo Cars.

Koka konstrukciju projektēšana un ražošana: WIEHAG GmbH.

Stikla fasādes, sienas un griesti: Lindner Scandinavia AB.

Projektētāji: Henning Laarsen arhitekti.

Kopējā platība: 22 000 kvadrātmetru.

Tilpums: 3600 kubikmetru.

Koka konstrukciju montāža: no 2022. gada aprīļa līdz 2023. gada decembrim.

