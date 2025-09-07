Lielākajai daļai šogad valsts valodas pārbaudi kārtojušo Krievijas pilsoņu tā bijusi nesekmīga 0
No 700 Krievijas pilsoņiem, kuri šogad kārtojuši valsts valodas pārbaudi, tā bijusi sekmīga apmēram 30%, Latvijas Televīzijas raidījumam “de facto” atklāja Valsts izglītības attīstības aģentūras Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva.
Raidījums atgādina, ka ir pagājuši trīs gadi kopš Saeima pieņēma grozījumus Imigrācijas likumā un uzlika par pienākumu Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem apliecināt valsts valodas zināšanas. 2023.gadā latviešu valodas prasmes A2 līmenī spējuši apliecināt 46% cilvēku. Pārējiem tika dots divu gadu termiņš to izdarīt.
Raidījums vēstīja, ka šobrīd palielinās to cilvēku skaits, kuri piesakās atkārtotai latviešu valodas pārbaudei. Kāds Krievijas pilsonis ir mēģinājis apliecināt prasmi pat astoņas reizes. Lazareva novērojusi, ka daudzi apmeklē latviešu valodas kursus, kurus piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra un Kultūras ministrija.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem lielākajai Krievijas pilsoņu daļai, kam būtu atkārtoti jānokārto valodas pārbaude un jāiziet drošības pārbaude, pagarinātais termiņš beigsies nākamā gada pirmajā pusē. Proti, janvārī – 410 cilvēkiem, februārī – 462, martā – 821, aprīlī – 1158 un maijā – 548.
Paralēli valodas prasmes pārbaudei visiem Krievijas pilsoņiem veic arī drošības pārbaudi. Iepriekšējos divos gados dienesti konstatēja, ka iespējamos riskus Latvijas nacionālajai drošībai rada 327 Krievijas pilsoņi, kuriem uzturēšanās atļauja atteikta. Vēl septiņus Krievijas pilsoņus, kurus skāra izmaiņas imigrācijas kārtībā, pēc Valsts drošības dienesta rekomendācijas iekļāva tā saucamajā melnajā sarakstā, vēsta raidījums.
LETA jūlijā vēstīja, ka ir beidzies pastāvīgās uzturēšanās atļauju derīguma termiņš 841 Krievijas pilsonim, kuri nepieteicās Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam noteiktajā termiņā. Attiecīgi šīm personām Latvijas teritorija ir jāatstāj līdz 30.novembrim.
Vienlaikus Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicinājusi – ja šīs personas tomēr vēlas turpināt uzturēties Latvijā un uz tām attiecas likums “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” vai kāds no Imigrācijas likumā noteiktajiem pamatiem termiņuzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, pārvaldē aizvien iespējams iesniegt atbilstošu pieteikumu.