FOTO. Lielbritānijas karaliene Elizabete II ukraiņu un kara dēļ pārkāpusi karalisko protokolu

95 gadus vecā Lielbritānijas karaliene Elizabete II izrādījusi atbalstu Ukrainai, ziņo izdevums “The Telegraph”. Bekingemas pils avots apstiprinājis, ka karaliene kā privātpersona ir ziedojusi fondam, kas palīdz Ukrainas bēgļiem. Summa esot iespaidīga, taču tās apmērs tomēr netiek atklāts.

Pils avots atzīmēja, ka šis ziedojums ir visai neparasts, tā kā karaliene parasti politiskajās situācijās un pat militāros konfliktos cenšas saglabāt neitralitāti. Šāds noteikums esot arī ierakstīts britu karaliskās ģimenes protokolā.

Tomēr jāpiebilst, ka karaliene nav pirmā, kas nav ievērojusi šīs etiķetes “rekomendācijas”. Arī viņas mazdēls princis Viljams un Keita Midltone publiski bija pauduši atbalstu Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenksim un tautai.

“2020.gada oktobrī mums bija tas gods tikties ar prezidentu Zelenski un Pirmo lēdiju. Mēs uzzinājām par viņu cerībām, optimismu un par Ukrainas nākotni. Šodien mēs pārdzīvojam par prezidentu un visu Ukrainas tautu, kas drosmīgi cīnās par savu nākotni,” – teiks Kembridžas hercogu oficiālajā kontā vietnē “Twitter”. Ieraksts publicēts 26.februārī.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022