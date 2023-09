Liepnieks neizpratnē par jauno valdību: “Man liekas, ka ir kādi citi īstie iemesli, kāpēc atkāpās Kariņš” Ieteikt







Portālā “NRA” rakstnieks, politisko procesu apskatnieks, “Mediju nams” valdes priekšsēdētājs Jurģis Liepnieks publicēja viedokļa rakstu, kurā pauda neizpratni, kā mēs esam nonākuši pie tādas valdības, kāda nupat ir pieņemta. TV24 diskusiju raidījumā “Kārtības rullis” viņš skaidro, kas ir tie jautājumi, kas viņā radījuši šo izbrīnu par jauno valdību.

“Atklāti sakot, es tā arī līdz šim brīdim neesmu sapratis, kāpēc Kariņš atkāpās. Iemesli, kāpēc viņš demisionēja, ko viņš pats uzskaita, ir sekojoši – Stambulas konvencija, viendzimuma ģimeņu regulējums un imigrācija, darba tirgus atvēršana. Šie ir tie trīs iemesli, kurus Nacionālā apvienība un Apvienotais saraksts esot bloķējuši un neesot ļāvuši viņam īstenot. Ja nu šos trīs jautājumus nevar atrisināt, tad valdībai jākrīt. Tāds ir viņa paša skaidrojums. Es nespēju noticēt, ka tas ir īstais iemesls, man tas izklausās pēc iegansta. Tas būtu absolūti nenopietni, ja mēs tiešām domātu, ka valdības vadītājs Latvijā atkāpjas, nevis tāpēc ka veselībai samazina budžetu, nevis tāpēc ka mums izglītībā ir problēmas, nevis tāpēc ka mums robeža stāv vaļā, nevis tāpēc ka mums ekonomikā visi rādītāji krīt, kādi vien ir. Neviena no šo iemeslu dēļ valdībai nav jākrīt, bet, premjeraprāt, valdībai jākrīt, tāpēc ka ir Stambulas konvencijas, viendzimuma ģimenes un tā tālāk,” skaidro Liepnieks.

“Es to nespēju uztvert nopietni. Man liekas, ka ir kādi citi īstie iemesli, kāpēc atkāpās Kariņš, kurus es nezinu,” viņš piebilst.

Nākamais jautājumus, kuru Jurģis Liepnieks neizprot – no kurines pēkšņi uzradās tāda premjera amata kandidāte kā Evika Siliņa: “Neesmu dzirdējis, ka “Jaunā Vienotība” tādu ir minējusi. Kāpēc nevis partijas vadītājs, nevis finanšu ministrs vai kāds cits. Lai būtu…”

“Vēl viens jautājums, kas man nav skaidrs, ko tikko izpildīja Apvienotais saraksts. Kas tieši notika? Kāpēc Apvienotais saraksts atteicās no amatiem, izgāja no valdības? Kāpēc? Lemberga ietekmes dēļ? Tas ir kaut kāds joks?! Jūs nopietni tagad? 90% no Apvienotā saraksta cilvēkiem ir strādājuši ar Lembergu kopā visu dzīvi. Vēl pirms laika, Kad Pīlēnam vajadzēja balsis priekš prezidenta amata, tad Lembergam nebija nekādas vainas. Es nespēju noticēt, ka šie cilvēki, ka Smiltēns atstāj amatu, tāpēc ka ir kaut kāda Lemberga ietekme caur diviem deputātiem… Es nesaprotu,” neskaidros jautājumus turpina šķetināt Liepnieks.

“Visi šie man neatbildētie jautājumi atstāj vietu dažādām sazvērestības teorijām. Protams, vēl neatbildēts jautājums ir šis viss, kas saistās ar Sprūdu un Kūtri. Kā mums pēkšņi ir aizsardzības ministrs, kurš atklāti ir apšaubījis Latvijas nepārtrauktības koncepciju, kurš teicis, ka Ukraina ir projekts, bet Krievija – liktenis, ka viņš ir ar mieru apspriest Latgales autonomiju. Šādus izteikumus starp Saskaņas politiķiem būtu jāmeklē, vadošie Saskaņas politiķi neko tādu nebūtu teikuši,” norāda viņš.

Politisko procesu apskatnieks atkārtoti uzsver, ka šie neatbildētie jautājumi atstāj vietu sazvērestības teorijām: “Tādām kā šis valdības izmaiņu process ir tīri Krievijas interesēs vai arī šis ir Kariņa glābšanas process, lai Kariņš varētu saglabāt savu reitingu un izgrūst priekšā Siliņu, vai arī vēl kāds mums nezināmas muļķības scenārijs.”