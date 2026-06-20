Lietas, ko nekādā gadījumā nevajag ņemt līdzi uz kapiem – raugies, lai to nav arī somiņā vai makā! 0
Kapi latviešu tradīcijā vienmēr bijuši īpaša vieta — ne tikai skumju un piemiņas, bet arī cieņas, klusuma un dzimtas atmiņas telpa. Uz kapsētu cilvēki dodas sakopt tuvinieku atdusas vietu, nolikt ziedus, aizdegt sveci, pakavēties domās un atcerēties tos, kuru vairs nav līdzās.
Taču līdzās praktiskai kapu kopšanas kultūrai latviešu tautas tradīcijā un ticējumos saglabājušies arī dažādi priekšstati par to, ko uz kapiem nevajag nest līdzi un ko noteikti nevajag nest prom no kapsētas. Daļa šo ticējumu mūsdienās skan mistiski, taču daudzos no tiem paslēpta pavisam racionāla doma — uz kapiem jāiet ar mieru, pietāti un bez lieka smaguma.
Lūk, lietas, kurām, pēc seniem ticējumiem un kapu etiķetes, kapsētā labāk nav vietas.