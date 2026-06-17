Veiksme finansēs un harmonija ģimenē? Numerologi izceļ mājokļus ar īpašu enerģiju 0
Daži cilvēki, izvēloties mājokli, pievērš uzmanību atrašanās vietai, citi – platībai vai cenai. Taču numeroloģijas piekritēji uzskata, ka nozīme var būt arī mājas numuram. Tiek uzskatīts, ka noteikti skaitļi simbolizē veiksmi, harmoniju un jaunas iespējas, savukārt mājokļa enerģija var ietekmēt tā iemītnieku pašsajūtu un ikdienu.
Numerologi izceļ četrus mājas numurus, kuriem tiek piedēvēta īpaši labvēlīga enerģija. Tiek uzskatīts, ka tie var veicināt panākumus, ģimenes saticību un personīgo izaugsmi.