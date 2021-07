Lietuvas robežsargi Gintars Dicevičus un Toms Tracevičus vēro Lietuvas–Baltkrievijas robežu. Foto: Ints Kalniņš/REUTERS/Scanpix

Lietuva apsūdz Baltkrieviju "migrantu kara" izraisīšanā. Kaimiņiem palīgā nāk "Frontex"







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Reaģējot uz krasu nelegālo imigrantu plūsmas pieaugumu pāri Baltkrievijas robežai, Lietuvas valdība piektdien, 2.jūlijā, nolēma izsludināt valsts mēroga ārkārtējo situāciju, lai varētu vieglāk pieņemt lēmumus attiecībā uz loģistiku, finansējumu un citiem jautājumiem.

Lietuvas Valsts robežsardzes dienests pirms valdības lēmuma iepriekšējās diennakts laikā pie Baltkrievijas robežas bija aizturējis rekordlielu nelegālo imigrantu skaitu – 150 cilvēkus, ziņo LETA/BNS.

Lietuvas amatpersonām ir aizdomas, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai.

Lai mazinātu nelegālās imigrācijas riskus arī uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, Latvijas robežsargiem devušies palīgā divi Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras “Frontex” eksperti.

Latvija palīdzību “Frontex” lūgusi pirmo reizi, un tas noticis, ņemot vērā straujo situācijas attīstību uz Lietuvas–Baltkrievijas robežas.

Lukašenko mēģina padarīt migrāciju par hibrīdkara ieroci

Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis apsūdzējis Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko “migrantu kara” izraisīšanā, cenšoties atriebties par Lietuvas atbalstu Baltkrievijas opozīcijas kustībai un par ES sankcijām pret Minskas režīmu.

“Lukašenko mēģina padarīt migrāciju par hibrīdkara ieroci un vājināt mūsu apņēmību sankciju atbalstam,” “Twitter” vietnē pavēstīja Landsberģis, piebilstot: “Ar vai bez ārkārtas stāvokļa – viņš nepanāks savu.”

Pieaugot spriedzei starp Briseli un Minsku, strauji palielinājies migrantu skaits, kas iekļuvuši Lietuvā no Baltkrievijas.

ES ieviešot sankcijas pret Lukašenko režīmu pēc incidenta ar Īrijas lidsabiedrības “Ryanair” pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskas lidostā un opozīcijas žurnālista Protaseviča aizturēšanu, Lukašenko paziņojis, ka viņa valsts vairs nemēģinās ierobežot nelegālo migrantu un bēgļu plūsmu uz ES.

“Situācija ir saspringta, un tai ir tendence pasliktināties,” intervijā aģentūrai “AFP” teica Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis.

“Ārlietu ministrijas mērķis ir skaidrs – ekonomiskie migranti, kas nelegāli šķērso ES robežu, ir jānogādā atpakaļ vietā, no kurienes viņi devās ceļā,” viņš teica.

Eiropas Parlamenta prezidents Dāvids Sasoli paudis bažas, ka “kāds atkal nepieņemami spēlējas ar cilvēku dzīvībām”.

Foto: REUTERS/Scanpix/LETA

Minskas režīms apzināti vairo migrantu plūsmu

Lietuvas amatpersonu ieskatā, Baltkrievijas režīms apzināti vairo migrantu plūsmu, palīdzot viņiem nokļūt līdz abu valstu robežai. 2. jūlijā Lietuvas robežsargi aizturēja 150 migrantus no Baltkrievijas, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā visā 2020. gadā.

Šogad līdz jūlija sākumam uz 680 kilometru garās Lietuvas un Baltkrievijas robežas aizturēti vairāk nekā 800 pārkāpēji. Lai palīdzētu Viļņai tikt galā ar Minskas režisēto migrantu plūsmu, Lietuvā ieradušies pirmie seši robežsargi no ES robežsardzes aģentūras “Frontex”.

Francijas, Ungārijas un Vācijas robežsargi piedalīsies Lietuvas robežsardzes dienesta darbinieku vadītajās patruļās Druskininku un Kapčamiestes iecirkņos.

Paredzēts, ka šiem “Frontex” pastāvīgā korpusa pārstāvjiem pievienosies citi un no jūlija vidus kopā ar Lietuvas robežsargiem patrulēs 30 ES robežsardzes aģentūras darbinieki, kas ieradīsies ar savu transportu, ieročiem un aprīkojumu.

Pirms divām nedēļām Lietuvas armijas karavīri uzcēla teltis, lai izvietotu pieaugošo skaitu migrantu un bēgļu, kuru vairākums esot ieradušies no Vidējo Austrumu valstīm.

Daži no migrantiem ir Sīrijas pilsoņi, kuri gribētu pievienoties saviem radiniekiem, kas jau ieguvuši bēgļa statusu kādā ES valstī. Starp migrantiem ir arī afrikāņi no Kamerūnas un Mali, kā arī migranti no Irākas, Irānas, Turcijas un Krievijas. Lietuvas robežsardzes pārstāvis paziņojis, ka vairākums no migrantiem pirms tam bija ieradušies Minskas lidostā ar tiešiem reisiem no Stambulas un Bagdādes.

“Viņu tālākā pārvietošanās no Minskas līdz Lietuvas robežai, kur viņi tika aizturēti, ir zināma Lietuvas izlūkdienestam,” viņš teica.

Lukašenko uzdevis pilnībā slēgt robežu ar Ukrainu, jo Baltkrievijā no Ukrainas nonākot milzīgs daudzums ieroču.

Viņš arī paziņojis, ka Baltkrievijā esot atklātas “snaudošās teroristiskās šūniņas jeb tā dēvētās pašaizsardzības vienības”, kuru mērķis esot “vardarbīga varas nomaiņa X dienā”. Diktators piebildis, ka ar šīm šūniņām esot saistīta Vācija, Ukraina, ASV, Polija un Lietuva.

Robežas situācijas risināšanā iesaista pašvaldības

Kā norādījusi Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite, kas iecelta par ārkārtējās situācijas operāciju vadītāju, tāds lēmums pieņemts ne tādēļ, ka būtu pieaudzis draudu līmenis, bet gan tāpēc, lai varētu vieglāk pieņemt lēmumus attiecībā uz loģistiku, finansējumu un citiem jautājumiem robežas kontrolē.

Premjerministre Ingrīda Šimonīte teica, ka viens no mērķiem ir iesaistīt robežas situācijas risināšanā pašvaldības. Pēc viņas teiktā, viena no lielākajām problēmām saistīta ar pandēmijas situāciju un nepieciešamību Lietuvā nokļuvušos ārvalstniekus turēt karantīnā.

“Tas nozīmē, ka vajadzēs vairāk resursu, nekā būtu nepieciešams citā situācijā,” uzsvērusi valdības vadītāja. Kopumā Lietuvā pāri Baltkrievijas robežai kopš gada sākuma mēģinājuši iekļūt 822 nelegālie imigranti – desmitkārt vairāk nekā visa pagājušā gada laikā.

Daļai no migrantiem nav nekādu dokumentu. Visiem aizturētajiem tiek veikti Covid-19 testi, un līdz rezultātu saņemšanai viņi atradīsies izolācijā.

Pieaugot nelegālo imigrantu plūsmai no Baltkrievijas, Lietuvas robežsardze pārkārtojusi spēkus, norīkojot turp robežsargus no citām struktūrvienībām. Robežsardzei palīgā nākuši arī Sabiedrības drošības dienesta, Strēlnieku savienības un citu organizāciju spēki.