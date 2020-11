Foto: The Canadian Press/PA Images/Scanpix/LETA

Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies vēl 1656 cilvēki; seši miruši Ieteikt 1





Papildināts plkst.14.21.

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 1656 cilvēkiem un reģistrēti seši jauni nāves gadījumi ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, piektdien paziņojusi Veselības ministrija.

Tas Lietuvā ir lielākais vienas dienas laikā atklātais jaunu inficēšanās gadījumu skaits kopš Covid-19 epidēmijas sākuma. Iepriekšējo reizi augstākais inficēto skaits – 1001 – fiksēts 31.oktobrī.

Inficēšanās ar jauno koronavīrusu valstī diagnosticēta kopumā 20 747 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 5454 cilvēkiem.

Aizvadītajā diennaktī veiktas 15 489 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 10,7% testu. Pavisam Lietuvā veiktas 1 080 306 analīzes.

Vīrusa izraisītā slimība Covid-19 Lietuvā prasījusi pavisam 192 cilvēku dzīvības, bet vēl 67 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

Diennakts laikā miruši seši cilvēki vecuma grupās no 70 līdz 99 gadiem; visiem bijušas hroniskas slimības.

Lietuvas slimnīcās pašlaik ārstējas 785 Covid-19 pacienti, 64 no viņiem atrodas reanimācijas nodaļās, 35 pacientiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija, bet 389 cilvēku ārstēšanā tiek izmantotas skābekļa maskas, liecina Veselības ministrijas dati.

No gandrīz 17 300 gultasvietām slimnīcās aizņemtas vairāk nekā 9600, no 661 gultasvietas reanimācijas nodaļās aizņemtas 364, no 611 gultām ar plaušu mākslīgās ventilācijas iespēju – 211, no 6400 gultām ar skābekļa padevi – aptuveni 2000.

Kā norāda Nacionālais sabiedrības veselības centrs, testu rezultāti no šā brīža tiek apkopoti automātiski, bet inficēšanās apstākļu analīze pagaidām veikta tikai par nepilnām trim ceturtdaļām no jaunatklātajiem gadījumiem, jo sistēma gan uzrāda inficēto cilvēku deklarētās dzīvesvietas, bet nav zināms, vai viņi inficējušies attiecīgajā apriņķī.

Attiecībā uz 301 jau izanalizēto gadījumu inficēšanās apstākļus nav izdevies noteikt.

Deviņos no desmit Lietuvas apriņķiem jauni gadījumi atklāti medicīnas un sociālās aprūpes iestādēs. Vīruss turpina izplatīties arī skolās un bērnudārzos, valsts iestādēs, uzņēmumos, Bruņotajos spēkos un policijā. Inficēšanās notikusi arī kora mēģinājumos un ģimenēs.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 6.novembrī Lietuvā ir 416,4. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 373,2