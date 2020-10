Foto: ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Lietuvā jauns Covid-19 antirekords, Igaunijā septiņreiz mazāk saslimušo Ieteikt 1





Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 311 cilvēkiem, kā arī reģistrēti divi jauni nāves gadījumi ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, trešdien paziņojusi Veselības ministrija.

Tas Lietuvā ir lielākais vienas dienas laikā atklātais jauno inficēšanās gadījumu skaits kopš Covid-19 epidēmijas sākuma.

Inficēšanās ar jauno koronavīrusu valstī diagnosticēta kopumā 8239 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 3599 cilvēkiem.

Pagājušajā diennaktī veiktas 9617 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 3,2% testu. Pavisam Lietuvā veiktas 915 546 analīzes.

Vīrusa izraisītā slimība Lietuvā prasījusi pavisam 120 cilvēku dzīvību, bet vēl 37 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 21.oktobrī Lietuvā ir 98,6.

Igaunijā 44 jauni inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu

Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 44 cilvēkiem, trešdien paziņojis Veselības departaments.

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 4171, bet 2478 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

Igaunijā kopumā veikti 246 670 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Iepriekšējā diennaktī veikta 1651 analīze, līdz ar to pozitīvas bijušas 2,7% visu analīžu.

No 44 jaunatklātajiem gadījumiem 13 gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, trīs gadījumos inficētā persona atgriezusies no ārzemēm, no tiem divos gadījumos no Krievijas un vienā gadījumā no Francijas, bet par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miris 71 cilvēks.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 21.oktobrī Igaunijā ir 36,72.