Tiek laupīta emocionālā inteliģence! Dekāns Bērziņš par attālināto mācību trūkumiem





“Ir viens svarīgs elements – mācīšanās vienam no otra un emocionālā inteliģence, kas veidojas šajā mācīšanās procesā. Tas ir ļoti svarīgi jau sākot no bērna vecuma līdz augstskolas gadiem,” RīgaTV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Gundars Bērziņš, ekonomists, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns.

“Bērni mācās viens no otra – tas šajā online apmācību procesā iztrūkst. Jo augstāks līmenis, jo vairāk mācās no citiem, apgūst tās zināšanas, ko diskusijā pasaka cits kolēģis, to bērns labāk var integrēt savās zināšanās, nekā to, ko pasniedzējs pasaka,” viņš skaidro.

Kā notiek mācīšanās augstskolā – to dara visi kopā, tas veido sinerģiju un kopējais zināšanu līmenis pieaug daudz vairāk, tāpēc, ka jaunietis iemācās, ko katrs no kolēģiem ir zinājis. Tādā veidā veidojas arī pieredze.

“Tas online režīmā ir ļoti grūti izdarāms, to mēģina paveikt, bet tas ir arvien grūtāk, un neveidojas emocionālā inteliģence,” dekāns skaidro.