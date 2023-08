Lietuvas robežsargi Gintars Dicevičus un Toms Tracevičus vēro Lietuvas–Baltkrievijas robežu. Foto: Ints Kalniņš/REUTERS/Scanpix

Lietuva: Robeža ar Baltkrieviju var tikt slēgta incidentu gadījumā, bet tikai kopā ar kaimiņvalstīm Ieteikt







Lietuvas robeža ar Baltkrieviju var tikt pilnībā slēgta, ja būs bīstami incidenti vai tiks saņemta izlūkdienestu informācija par draudiem, taču tas jādara tikai kopā ar citām kaimiņvalstīm, paziņoja Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite.

“Attiecībā par robežas slēgšanu – kad sākās visa šī situācija ar “Vagner”, mēs uzreiz pieņēmām lēmumus, sagatavojām normatīvos aktus, lai gadījumā, ja rastos kāda situācija, mainītos draudu līmenis, mēs varētu uzreiz slēgt visas mūsu robežas. Tie ir konkrēti incidenti, informācija no mūsu specdienestiem,” ceturtdien Lietuvas sabiedriskās televīzijas raidījumā “Dienas tēma” sacīja ministre.

“Saistībā ar šādu lēmumu man jānorāda – ir ļoti svarīgi, lai tas nav tikai vienas valsts lēmums. Jo, ja mēs paliksim vieni vai atstāsim kādu valsti vienu, tam nebūs nekāda efekta,” piebilda Bilotaite.

Viņa atgādināja, ka 28.augustā Varšavā tiksies Baltijas valstu un Polijas iekšlietu ministri. Pēc Bilotaites teiktā, viņi apspriedīs mehānismu, kā darbosies reģionālais risinājums, ja būs nepieciešams lēmums pilnībā slēgt robežas ar Baltkrieviju.

“Tā būs pilnīga robežas slēgšana, izņemot to, ka, iespējams, paliks humānais koridors vai robežu varēs šķērsot diplomāti, bet [citādi] – pilnīga robežas slēgšana,” viņa paskaidroja.

Bilotaite arī sacīja, ka ar Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta vadītāju ģenerāli Rustamu Ļubajevu pārrunājusi iespēju draudu gadījumā slēgt visus kontrolpunktus uz Lietuvas robežas ar Krieviju.

“Mums ir jāplāno sava rīcība, tās secība, kādas izmaiņas nepieciešamas tiesību normās, kādas darbības jāveic mūsu darbiniekiem, lai jaunu draudu rašanās gadījumā mūsu valsts varētu nodrošināt nepārtrauktu procesu un mūsu valsts drošību,” sacīja ministre.

Tomēr Bilotaite uzsvēra, ka šobrīd reālu draudu no Krievijas puses nav, taču visi riski, tostarp dažādas provokācijas, tiek ņemti vērā.

Uz jautājumu, kāda būs Lietuvas attieksme pret Baltkrievijas politiskajiem bēgļiem pēc robežu slēgšanas, ministre atbildēja, ka Lietuva apsvērs iespēju saglabāt humāno koridoru, bet izvērtēs arī draudus, ka, izliekoties par bēgļiem, valstī varētu iefiltrēties Minskas režīma sūtītas naidīgas personas.

Pēc ministres teiktā, Lietuvas varasiestādes ir gatavas reaģēt, ja robežu šķērsos kaut vai viens vagnerietis. Viņa atgādināja, ka pie robežas ir uzstādīta fiziska barjera, novērošanas sistēma, dežurē armijas karavīri un iekšlietu sistēmas darbinieki, kā arī atjaunināts robežas aizsardzības plāns, kas paredz robežsardzes un Bruņoto spēku sadarbību.

Jau ziņots, ka no piektdienas Lietuva uz nenoteiktu laiku slēgusi divus no šešiem autotransportam domātajiem kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju. Lēmumu par Šumskas un Tverečas kontrolpunktu slēgšanu Lietuvas valdība pieņēma trešdien, ņemot vērā iespējamos draudus no Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” kaujiniekiem, kas atrodas Baltkrievijā.