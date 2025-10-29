Lietuva uz mēnesi slēdz robežu ar Baltkrieviju, atsevišķām grupām nosakot izņēmumus 30
Visa ziņa papildināta plkst. 17.03.
Saistībā ar to, ka pagājušajā nedēļā Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība trešdien nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām.
Saskaņā ar valdības lēmumu uz mēnesi tiks slēgti divi pēdējie Lietuvas robežkontroles punkti uz robežas ar Baltkrieviju – Medininkos un Šalčininkos. Šie abi kontrolpunkti ir slēgti kopš svētdienas vakara, kad Lietuvā no Baltkrievijas kārtējo reizi ielidoja liels kontrabandas balonu skaits.
Šalčininku kontrolpunktā robežšķērsošana būs pilnībā pārtraukta, bet Medininku kontrolpunktā darbība tiks ierobežota, paredzot izņēmumus noteiktām ceļotāju kategorijām, kurām būs atļauts šķērsot robežu šajā vietā.
Izņēmums tiks attiecināts uz diplomātiem, personām, kas pārvadā Lietuvas diplomātisko pastu, ceļotājiem, kas tranzītā dodas uz Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu un no tā, Lietuvas un Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kam ir Lietuvas uzturēšanās atļaujas un humānās vīzas.
“Šodien Lietuva saskaras ar hibrīduzbrukumu, lietas ir jāsauc īstajos vārdos,” valdības sēdē sacīja premjerministre Inga Ruginene.
Viņa norādīja, ka apzinās – šis lēmums dažiem radīs neērtības.
“Taču mēs ļoti atbildīgi raugāmies uz drošību, mēs uzskatām, ka šodien prioritāte ir visu iedzīvotāju drošība. (..) Es lūdzu visus koncentrēties, šis solis šodien ir nepieciešams,” sacīja valdības vadītāja.
Savukārt iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs teica, ka “mēs uzskatām, ka šīm izmaiņām jābūt reālam signālam mūsu ne pārāk draudzīgajam kaimiņam, kurš neveic nekādus pasākumus, lai atrisinātu šo problēmu”.
Vēlāk Ruginiene žurnālistiem teica, ka robežas slēgšanas termiņš tiks regulāri pagarināts tik ilgi, kamēr turpināsies Baltkrievijas nedraudzīgā rīcība pret Lietuvu.
Jau vēstīts, ka satiksme Viļņas lidostā kontrabandistu gaisa balonu dēļ pagājušajā nedēļā pārtraukta četras reizes, bet oktobrī kopumā – piecas reizes. Arī Kauņas lidostā naktī no piektdienas uz sestdienu gaisa balonu dēļ bija pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās.
Pēc tam, kad Lietuva kopš 2023. gada pakāpeniski slēdza četrus no sešiem robežkontroles punktiem ar Baltkrieviju, uzbūvēja fizisku nožogojumu gar robežu un pastiprināja robežas drošību, meteoroloģiskie baloni ir kļuvuši par vienu no visizplatītākajām tabakas izstrādājumu kontrabandas metodēm.