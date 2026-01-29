Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs &#8220;Mucenieki&#8221;.
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs “Mucenieki”.
Foto. LETA/Ieva Lūka

Kā tad tā? No Latvijas aizbēgusi vairāk nekā puse – simtiem – patvēruma meklētāju 0

LA.LV
7:00, 29. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

2025. gadā būtiski pieaudzis Lietuvā aizturēto nelegālo imigrantu skaits, kuri šajā valstī ieceļojuši no Latvijas – salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir gandrīz dubultojies. Lietuvas Iekšlietu ministrija norāda, ka starp šiem cilvēkiem ir gan personas, kas nelegāli šķērsojušas Baltkrievijas robežu, gan arī tādi migranti, kuri iepriekš Latvijā pieprasījuši patvērumu, bet vēlāk valsti pametuši patvaļīgi, par to ziņo Tv3.

Kokteilis
Janvārī dzimušos vislabāk raksturo vārds “spēks”, bet martā – “līdzjūtība”. Lūk, ko par jums atklāj jūsu dzimšanas mēnesis
Krievijā briest pārmaiņas: eksperts atklāj visticamāko Putina beigu scenāriju, un tā nav gāšana no amata
Ledāji kūst, un izplatās kas neparedzēts. Zinātniekiem ir ļoti slikta ziņa cilvēku veselībai
Lasīt citas ziņas

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) atzīst, ka patvēruma meklētāju aizbēgšana no izmitināšanas centriem ir regulāra parādība. Pagājušajā gadā, vēl pirms patvēruma lietu izskatīšanas pabeigšanas, no centriem aizbēgusi vairāk nekā puse patvēruma meklētāju.

PMLP norāda, ka šāda rīcība jau kļuvusi par zināmu shēmu – patvērumu lūgt Latvijā, bet, kamēr notiek pieteikuma izskatīšana, doties tālāk uz Rietumeiropu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemeļeiropā pastiprinās anticiklons. Laika prognoze ceturtdienai
RAKSTA REDAKTORS
Labas ziņas visiem, kuri mēdz pārvietoties pa Granīta ielu Rīgā: uzlabojumi būs vērojami jau šogad
Budapeštas mēram izvirzīta apsūdzība – neraugoties uz aizliegumu, viņš noorganizēja praida gājienu

No abiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centriem, tas ir, no Muceniekiem un Alūksnes novada Liepnas, pērn kopumā aizbēgušas 687 personas. Tas veido vairāk nekā pusi no visiem 2024. gadā Latvijā reģistrētajiem patvēruma meklētājiem.

Pavisam pērn patvērumu Latvijā lūdza 1288 cilvēki. Visbiežāk tie bijuši patvēruma meklētāji no Somālijas, Afganistānas, Etiopijas, Marokas un Tadžikistānas.

Skaidrojot, kāpēc patvēruma meklētājiem ir salīdzinoši viegli pamest izmitināšanas centrus, PMLP norāda – tie nav slēgta tipa objekti, un personu pārvietošanās tajos netiek fiziski ierobežota.

Vairāk par šo tēmu skatieties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tur Ķīna smaida par mums, krievi mēli rāda, amerikāņi pat acīs neskatās…” Bet igauņi tikmēr atkal kaut ko paguvuši izdarīt
Ar Latvijas Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra dokumentiem 17 “naski zēni” notverti uz Polijas robežas
Kas ir šīs piecas izredzētās? ES ļauj šīm valstīm neuzņemt trešo valstu imigrantus; Orbāns sola “sacelšanos”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.