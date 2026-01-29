Kā tad tā? No Latvijas aizbēgusi vairāk nekā puse – simtiem – patvēruma meklētāju 0
2025. gadā būtiski pieaudzis Lietuvā aizturēto nelegālo imigrantu skaits, kuri šajā valstī ieceļojuši no Latvijas – salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir gandrīz dubultojies. Lietuvas Iekšlietu ministrija norāda, ka starp šiem cilvēkiem ir gan personas, kas nelegāli šķērsojušas Baltkrievijas robežu, gan arī tādi migranti, kuri iepriekš Latvijā pieprasījuši patvērumu, bet vēlāk valsti pametuši patvaļīgi, par to ziņo Tv3.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) atzīst, ka patvēruma meklētāju aizbēgšana no izmitināšanas centriem ir regulāra parādība. Pagājušajā gadā, vēl pirms patvēruma lietu izskatīšanas pabeigšanas, no centriem aizbēgusi vairāk nekā puse patvēruma meklētāju.
PMLP norāda, ka šāda rīcība jau kļuvusi par zināmu shēmu – patvērumu lūgt Latvijā, bet, kamēr notiek pieteikuma izskatīšana, doties tālāk uz Rietumeiropu.
No abiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centriem, tas ir, no Muceniekiem un Alūksnes novada Liepnas, pērn kopumā aizbēgušas 687 personas. Tas veido vairāk nekā pusi no visiem 2024. gadā Latvijā reģistrētajiem patvēruma meklētājiem.
Pavisam pērn patvērumu Latvijā lūdza 1288 cilvēki. Visbiežāk tie bijuši patvēruma meklētāji no Somālijas, Afganistānas, Etiopijas, Marokas un Tadžikistānas.
Skaidrojot, kāpēc patvēruma meklētājiem ir salīdzinoši viegli pamest izmitināšanas centrus, PMLP norāda – tie nav slēgta tipa objekti, un personu pārvietošanās tajos netiek fiziski ierobežota.
