“Un es nejokoju!” Opozicionārs atklāj negaidītu versiju par Putina pēcteci 0

6:29, 29. janvāris 2026
Krievijas opozicionārs Genādijs Gudkovs intervijā “YouTube” kanālā, atbildot uz jautājumu, vai Lubjankā ir iecerēts kāds pēctecis Putinam, skaidroja, ka atbilde ir pavisam vienkārša.

“Putinam nav nepieciešams pēctecis, jo viņš plāno dzīvot mūžīgi. Ne tikai dzīvot, bet arī vadīt Krieviju mūžīgi,” uzsvēra Gudkovs. Viņš pat nepieļauj domu, ka kādreiz varētu nomirt, jo pastāvīgi iegulda resursus un pūles dažādās dzīves pagarināšanas metodēs.

“Protams, ka nē. Es jau daudzus gadus saku: aizmirstiet vārdu ‘pēctecis’, runājot par situāciju Kremļa kontekstā. Putins ir gatavs pārvaldīt valsti pat ‘no kapa’, ja tas būtu iespējams, jo sarunas ar Sji Dzjiņpinu par 150 gadu ilgu dzīvi nebija nejaušas. Es vispār esmu dzirdējis no dažādiem avotiem, ka viņš cer dzīvot mūžīgi – tostarp digitāli saglabāt savu pretīgo personību, ko viņš pats uzskata par unikālu,” viņš izvērsti skaidroja.

Gudkovs piebilda, ka Putins plāno izmantot transplantoloģiju, izmēģināt dažādas citas metodes, lieto zāles pret novecošanos.

“Un, starp citu, es nemaz nejokoju. Šajos projektos tiek ieguldīti milzīgi līdzekļi. Tiek patērēti milzīgi resursi,” viņš uzsvēra, atzīstot, ka tas izklausās dīvaini, bet ar to nodarbojas Krievijas “Sberbank”.

“Tur ir speciālisti, kas to vada. Arī Putina meitas tajā ir iesaistītas,” opozicionārs paskaidroja.

