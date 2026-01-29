Zeme uz 6 minūtēm iegrims tumsā: kur un kad vērot gadsimta garāko aptumsumu 0
2027. gada 2. augustā pusdienlaikā diena uz īsu brīdi pārvērtīsies naktī plašā teritorijā – Dienvideiropā, Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos. Pilns Saules aptumsums šķērsos trīs kontinentus, un tā maksimālā fāze ilgs aptuveni 6 minūtes un 23 sekundes. Tas būs garākais pilnais Saules aptumsums uz sauszemes vismaz līdz 2114. gadam.
Astronomi lēš, ka aptumsuma pilnās fāzes joslā dzīvo ap 89 miljoniem cilvēku – no Spānijas piekrastes līdz Sarkanajai jūrai un Āfrikas ragam. Šajās vietās dienas gaisma pāries dīvainā krēslā – debesīs parādīsies zvaigznes un planētas, gaisa temperatūra pazemināsies, bet ap melno Mēness disku iemirdzēsies Saules vainags, par to v”tīts vietnē ecoticias.com.
Reta sakritība, kas pagarina aptumsumu līdz vairāk nekā sešām minūtēm
Ne katrs pilnais Saules aptumsums ir tik ilgs. Šis ir īpašs, jo vienlaikus sakrīt vairāki apstākļi. Mēness būs tuvu perigejam, tāpēc debesīs izskatīsies nedaudz lielāks. Zeme tikmēr būs neilgi pēc afēlija, un Saule mums šķitīs mazliet mazāka.
Turklāt Mēness ēna virzīsies pāri Zemei tuvu tropu platuma grādiem, kur ģeometrisku iemeslu dēļ tā pārvietojas lēnāk. Tas viss kopā nozīmē neparasti ilgu tumsas brīdi.
Maksimālā aptumsuma fāze būs vērojama Ēģiptē pie Luksoras, kur vairāk nekā sešas minūtes valdīs dziļa krēsla un būs redzams iespaidīgs Saules vainags virs Nīlas ielejas.
Aptumsuma josla sāksies virs Atlantijas okeāna, šķērsos Gibraltāra šaurumu, skars Spānijas dienvidus un tālāk virzīsies pāri Marokai, Alžīrijai, Tunisijai, Lībijai, Ēģiptei, Saūda Arābijai, Jemenai un Somālijai, līdz izgaisīs virs Indijas okeāna. Pilno aptumsumu, ja laikapstākļi būs labvēlīgi, redzēs arī tādas pilsētas kā Kadisa, Malaga, Tanžera, Bengāzī, Luksora, Džida un Sanaja.
Daudziem šis būs vienreiz mūžā piedzīvojams notikums. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, ielas apgaismojums var īslaicīgi ieslēgties, gaiss atdzist, bet daba uz dažām minūtēm pāries vakara režīmā. Cilvēki pulcēsies ielās, uz jumtiem un pludmalēs, raugoties debesīs ar aizsargbrillēm un telefoniem rokās.