Kāpēc Lietuva pierobežā uzreiz nenotriec baltkrievu kontrabandistu balonus? Iemesls ir triviāls 12
Lietuvas Robežsardzes darbinieku arodbiedrības vadītājs Žigimantas Kalpokas pateicis visu patiesību: kontrabandistu balonus fiziski nav iespējams notriekt, jo tam nav līdzekļu. Problēma esot aktīvi apspriesta jau kopš 2024. gada, bet neviena valdība līdz šim nav ķērusies to reāli risināt, tā arodbiedrības vadītāja sacīto citē lietuviešu portāls.
„Valsts robežsardzes dienests (VSAT) pret baloniem praktiski neko nevar izdarīt, izņemot kriminālizlūkošanu.
– teicis Ž. Kalpokas.
Tagad, kad drošības krīze uzņēmusi pilnus apgriezienus, arodbiedrības vadītājs ar izbrīnu vēro dažu politiķu izteikumus par to, cik daudz izdarīts. Viņš ir apbēdināts, ka jau iepriekšējā valdība zināja par šo problēmu, bet to būtībā nerisināja.
Par gaisa telpu atbild nevis robežsargi, bet armijas gaisa spēki. Tāpēc ir jautājums, vai viņi redz dronus un balonus, neviens skaļi par to nerunās. Bet ka ir lieli robi gaisa telpas aizsardzībā attiecībā uz bezpilota lidaparātiem un baloniem – jā, tā ir” – atzinis Ž. Kalpokas.
Robežsargu arodbiedrības vadītājs medijam atzinis, ka tad, kad kontrabandisti laiduši balonus netālu no robežas un bijusi laba redzamība, robežsargi, tos ieraugot, nekavējoties informēja gaisa spēkus. “Mums tagad ir tas, kas ir – divas dienas pēc kārtas un vēl vienu dienu pirms tam tiek apturēta mūsu stratēģiskā objekta – Viļņas lidostas – darbība. Tas nav normāli,” – piekrīt Ž. Kalpokas.
Dīvāna ekspertiem, kas brīnās, kā tad robežsargi ar automātiskajiem ieročiem nevar notriekt balonus, arodbiedrības pārstāvis atbild, ka
Labi, teiksim, tie rada draudus Viļņas lidostas lidmašīnām, bet tas ir valsts iekšienē. Otrs – tagad šie baloni lido pat astoņu kilometru augstumā, tad kā jūs iedomājaties no automāta varētu notriekt šādu balonu? Nekādi!”
Arodbiedrības vadītājs uzskata, ka šeit valdībai jāizlemj, kura institūcija būs atbildīga par cīņu ar šiem kontrabandas baloniem –