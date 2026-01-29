“Kādēļ man, ieejot jūrā, ir jābradā pa kāda pelniem?” Pelnu kaisīšana dabā rada jautājumus 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Oļegs Burovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs, GKR valdes priekšsēdētājs, runājot par Kapsētu likumu, norādīja, ka jautājumā par pelnu kaisīšanu dabā galvenā problēma ir kontrole. Lai gan teorētiski iespējams noteikt ierobežojumus, praksē nav reālu mehānismu, kā nepārtraukti uzraudzīt upes, mežus vai citas teritorijas.
Kāds skatījās izteica neapmierinātību par pelnu kaisīšanu ūdeņos un mežos: “Kādēļ man, ieejot jūrā, ir jābradā pa kāda pelniem?” Bet Oļegs Burovs uzsvēra, ka nav iespējams katrā vietā izvietot videokameras vai kontrolēt iedzīvotāju rīcību.
“Jā, protams, to vajadzētu zināmā mērā kontrolēt, bet būsim reālisti – katru mūsu soli ierobežot ar normatīvajiem aktiem? Diez vai tas ir pareizi,” sacīja Burovs.
