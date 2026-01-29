FOTO. Vai šoreiz sabiedrībai patiks? Atklāts, kādos reprezentablos tērpos mūsējie iesoļos Milānas-Kortīnas olimpiādes atklāšanā 0
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) kopā ar reprezentablo tērpu partneri – itāļu modes zīmolu DAN JOHN – demonstrē Latvijas sportistu un delegācijas svinīgos tērpus Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm. Tērpi radīti, lai stiprinātu Komanda Latvija piederības sajūtu, vienlaikus parādot mūsu valsti starptautiskajā vidē – elegantos itāļu dizaina siluetos, ar latvisku noskaņu, vēstīts vietnē olimpiade.lv.
Tērpi radīti, balstoties uz elegances tradīcijām – tīriem siluetiem, modernām formām un pārdomātu koptēlu, saglabājot latvisku estētiku un itāļu aktuālās dizaina tendences. Kolekcijas pamats ir pārdomāta krāsu gamma un klasisks, vienlaikus aktuāls dizains. Tērpi veidoti tā, lai atbilstu oficiālajām prasībām, vienlaikus nodrošinot komfortu, vieglumu un pamanāmu tēlu, kas ļauj mūsu delegācijai veidot harmonisku koptēlu un izcelties starptautiskajā vidē, skaidrots portālā.
“Šī sadarbība nav tikai par apģērbu – tā simbolizē Latvijas komandas spēku un pārliecību pasaulē. Reprezentablajos tērpos itāļu elegance satiekas ar latviešu raksturu, radot atpazīstamu un pamanāmu tēlu mūsu delegācijai. Tādēļ esam lepni, ka DAN JOHN ir daļa no Latvijas komandas Olimpiskajās spēlēs Itālijā,” stāsta Krišjānis Caune, SIA DJ BALTICS valdes loceklis.
Kolekcijā ietilpst bordo krāsas džemperis ar augstu apkakli un pieskaņota toņa divrindu pogu aizdares žakete, pelēcīgs divrindu pogu mētelis un gaišas bikses, veidojot vizuāli sabalansētu un elegantu kombināciju. Žaketes un mēteļa sastāvā izmantotā vilna nodrošina gan siltumu, gan dabisku kritumu, ļaujot tērpam saglabāt eleganci un komfortu, vienlaikus atspoguļojot pārliecību un gatavību pārstāvēt Latviju pasaules lielākajā sporta notikumā.
Koptēlu papildinās īpaši izvēlēti akcenti. Latvijas juvelierizstrādājumu zīmols Given ir radījis unikālas, gan vīriešiem, gan sievietēm piemērotas aproces ar sudraba trīs zvaigžņu simboliku, kas atspoguļo Latvijas identitāti un piederību Komanda Latvija. Savukārt sieviešu tērpu komplektu papildus akcentēs lakatiņš ar latvisku rakstu.
Paredzēts, ka šos tērpus delegācijas pārstāvji izmantos oficiālajās pieņemšanās un pasākumos, gan pirms spēlēm, gan spēļu laikā, kā arī pēc spēlēm.