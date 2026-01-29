Ukrainai tas nepatiks: mediji atklāj klusu, bet iespaidīgu Francijas un Krievijas sadarbību 78
Neskatoties uz karu un sankcijām, Francija turpina tirgoties ar Krieviju vienā no pasaules jutīgākajām jomām gandrīz pilnīgā klusumā. Francija turpina urāna tirdzniecību ar Krieviju gandrīz četrus gadus pēc pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu, par to ziņo Francijas laikraksts Le Monde, atsaucoties uz Greenpeace datiem un muitas statistiku.
Neskatoties uz 19 ES sankciju paketēm pret Krievijas energoresursiem, kodolrūpniecība nav tikusi pakļauta stingriem ierobežojumiem.
Slepeni sūtījumi caur Francijas ostām
Žurnālisti ir atklājuši, ka kuģi no Sanktpēterburgas un Ustjlugas regulāri piestāj Dunkerkas ostā ar konteineriem, kas satur urānu dažādās formās. Francija oficiāli neiegādājas Krievijas dabisko urānu, taču
valstīm, kurās Krievijas uzņēmums Rosatom joprojām ir galvenais spēlētājs.
Greenpeace atgādina, ka Krievija ar sava meitasuzņēmuma Uranium One starpniecību joprojām ir vadošā urāna ražotāja Kazahstānā. Tādējādi pat netiešais imports piegādes ķēdē joprojām faktiski nāk no Maskavas.
Francija samazina atkarību, bet nepārtrauc saites
Saskaņā ar muitas datiem Krievijas bagātinātā urāna īpatsvars Francijas importā patiešām ir samazinājies – no 67% 2022. gadā līdz 24% 2024. gadā. Tomēr piegādes nav pilnībā apturētas. 2025. gadā tika reģistrēta vismaz viena piegāde, bet oktobrī Greenpeace dokumentēja vēl vienas kravas ierašanos Dunkerkā.
Vēl zīmīgāk – novembrī Francija atsāka pārstrādātas kodoldegvielas eksportu, un vienīgā vieta, kur to var pārstrādāt, joprojām ir Severska Krievijā, Sibīrijā.
Rosatom joprojām ir neaizstājama partnere
Lai gan Francija attīsta savas jaudas ar uzņēmuma Orano starpniecību, tā joprojām ir spiesta paļauties uz Rosatom, kas ir pasaulē lielākais bagātinātā urāna ražotājs. Eksperti atzīst, ka šī
Rosatom ir vienīgais lielais Krievijas uzņēmums, kas ir izvairījies no ierobežojumiem. Šis nav ekonomisks jautājums, bet galvenokārt politisks un ētisks, norādīja Greenpeace koordinatore Paulīne Bojere.
Eiropas Komisija laikrakstam Le Monde apstiprināja, ka tā
Kodolenerģija paliek pēdējais nozīmīgais kanāls, caur kuru Krievija turpina saņemt finansējumu no Eiropas pat kara un sankciju apstākļos.