Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Ukrainai tas nepatiks: mediji atklāj klusu, bet iespaidīgu Francijas un Krievijas sadarbību 78

8:40, 29. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Neskatoties uz karu un sankcijām, Francija turpina tirgoties ar Krieviju vienā no pasaules jutīgākajām jomām gandrīz pilnīgā klusumā. Francija turpina urāna tirdzniecību ar Krieviju gandrīz četrus gadus pēc pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu, par to ziņo Francijas laikraksts Le Monde, atsaucoties uz Greenpeace datiem un muitas statistiku.

Lasīt citas ziņas

Neskatoties uz 19 ES sankciju paketēm pret Krievijas energoresursiem, kodolrūpniecība nav tikusi pakļauta stingriem ierobežojumiem.

Turklāt tā joprojām ir viena no jomām, kurā sadarbība ar Maskavu turpinās praktiski bez pārtraukumiem.

Slepeni sūtījumi caur Francijas ostām

Žurnālisti ir atklājuši, ka kuģi no Sanktpēterburgas un Ustjlugas regulāri piestāj Dunkerkas ostā ar konteineriem, kas satur urānu dažādās formās. Francija oficiāli neiegādājas Krievijas dabisko urānu, taču

gandrīz puse no tās importa pēdējos gados ir nākusi no Kazahstānas un Uzbekistānas –

valstīm, kurās Krievijas uzņēmums Rosatom joprojām ir galvenais spēlētājs.

Greenpeace atgādina, ka Krievija ar sava meitasuzņēmuma Uranium One starpniecību joprojām ir vadošā urāna ražotāja Kazahstānā. Tādējādi pat netiešais imports piegādes ķēdē joprojām faktiski nāk no Maskavas.

Francija samazina atkarību, bet nepārtrauc saites

Saskaņā ar muitas datiem Krievijas bagātinātā urāna īpatsvars Francijas importā patiešām ir samazinājies – no 67% 2022. gadā līdz 24% 2024. gadā. Tomēr piegādes nav pilnībā apturētas. 2025. gadā tika reģistrēta vismaz viena piegāde, bet oktobrī Greenpeace dokumentēja vēl vienas kravas ierašanos Dunkerkā.

Vēl zīmīgāk – novembrī Francija atsāka pārstrādātas kodoldegvielas eksportu, un vienīgā vieta, kur to var pārstrādāt, joprojām ir Severska Krievijā, Sibīrijā.

Rosatom joprojām ir neaizstājama partnere

Lai gan Francija attīsta savas jaudas ar uzņēmuma Orano starpniecību, tā joprojām ir spiesta paļauties uz Rosatom, kas ir pasaulē lielākais bagātinātā urāna ražotājs. Eksperti atzīst, ka šī

atkarība no Krievijas infrastruktūras izskaidro, kāpēc kodolrūpniecībai līdz šim nav piemērotas bargas sankcijas.

Rosatom ir vienīgais lielais Krievijas uzņēmums, kas ir izvairījies no ierobežojumiem. Šis nav ekonomisks jautājums, bet galvenokārt politisks un ētisks, norādīja Greenpeace koordinatore Paulīne Bojere.

Eiropas Komisija laikrakstam Le Monde apstiprināja, ka tā

plāno aizstāt Krievijas kodoldegvielu ar Eiropas ekvivalentiem. Tomēr konkrēts laika grafiks joprojām nav skaidrs.

Kodolenerģija paliek pēdējais nozīmīgais kanāls, caur kuru Krievija turpina saņemt finansējumu no Eiropas pat kara un sankciju apstākļos.

