Linuža: Jau kopš 2014. gada runājam, ka būvēt mājas un dzīvot pierobežā ir neprāts







Runājot par pierobežas iedzīvotāju sajūtām par kādiem negaidītiem soļiem, spiedienu no kaimiņvalsts Krievijas puses, tad tas ir ikdienā ļoti jūtams, protams, šādu komentāru TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sniedza Laima Linuža, laikraksta “Ludzas Zeme” galvenā redaktore.

Viņa sacīja, ka ne tikai cilvēki intervijās, bet arī pašas draugi, radi – visi bieži par to runā, pārdot māju un dzīvokkli vai nē. “Par to mēs runājam jau no 2014.gada, kad tie, kas vairāk seko politikai, saprata, kādas ir Krievijas ambīcijas! Kad saprata, ka dzīvot, pirkt un būvēt pierobzežā savas mājas – tas ir neprāts!”