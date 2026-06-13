“Līvu Akvaparks” atbalsta zagļus!” Laima atpūšoties piedzīvo zādzību, bet uzņēmuma attieksme viņu pārsteidz 0
Lai arī vasara jau klāt, tiem, kam vēl ir par aukstu vai gribas papildu aktivitātes, var doties atpūtā ar bērniem uz latviešiem iecienīto vietu – “Līvu Akvaparku”.
Kā norādīts akvaparka mājaslapā, tas ir viens no lielākajiem akvaparkiem Ziemeļeiropā. Tas atrodas kūrortpilsētā Jūrmalā un ir atvērts visu gadu. Akvaparka kopējā platība ir 18 000 m2. Plašajās telpās un āra vasaras pludmalē ir izvietotas vairākas Eiropā unikālas atrakcijas. Līvu Akvaparks ir funkcionāli sadalīts četrās zonās: slidkalniņu aktīvā izklaide, ģimenes laiskā atpūta, SPA komplekss un āra vasaras pludmale. Kopā akvaparkā ir vairāk nekā 20 dažādi slidkalniņi, 10 baseini un daudzas citas atrakcijas.
Arī LA.LV lasītājas Laimas ģimene ir iecienījusi šo vietu, ar bērniem turp dodoties vairākas reizes gadā.
Laima redakcijai stāsta, ka, kā ierasts, kārtējo reizi ar ģimeni devušies turp atpūsties. Dēls uz kāpnēm atstājis savus “Corcs” firmas apavus, bet pēc tam tie tur vairs nav atradušies. Kā atklāj sieviete, pēc čību pazušanas netika saņemts atbalsts no personāla. Tā vietā tika norādīts, ka mantas bija atstātas uz kāpnītēm, kur to nedrīkst darīt, un par notikušo atbildīgi esot paši apmeklētāji. Netika piedāvāts pārbaudīt videonovērošanas kameru ierakstus vai citādi palīdzēt noskaidrot notikušo.
Lai gan akvaparkā ir izvietoti noteikumi, ar to vien nepietiek, uzskata Laima. Apmeklētājiem būtu regulāri jāatgādina arī par personīgo mantu neatstāšanu bez pieskatīšanas, īpaši vietā, kur cilvēki ierodas atpūsties un bieži vien ir kopā ar bērniem. Skaļruņos tika atgādināts par bērnu neatstāšanu bez uzraudzības, taču par mantu drošību paziņojumi netika dzirdēti.
Situācija apmeklētājai šķita īpaši satraucoša, jo tajā pašā dienā arī citi apmeklētāji ziņoja par pazudušiem apaviem un dvieli. Tas viņai rada iespaidu, ka šie gadījumi nav bijuši atsevišķi.
Laimai ir arī vairāki priekšlikumi, kā zagšanas situāciju varētu uzlabot: “Kamēr nesaskāros, diemžēl pat nezināju, ka gadiem notiek zādzības, bet “Līvu Akvaparks” neko nedara. Manā skatījumā, tādejādi atbalsta zagļus, jo problēma ir elementāri risināma – 1) ierakstīt paziņojumu, ka paši uzpasē savas mantas, un translēt tāpat kā paziņojumu par bērnu pieskatīšanu, 2) uztaisīt akciju, piemēram, savākt 1-3 reizes atstātos apavus un dvieļus un to izveidot kā PR akciju, lai vairāk pievērš uzmanību.”
Sieviete arī vairākas reizes sazinājās ar akvaparku, cerot uz situācijas risinājumu, lai atgūtu nozagtos apavus.
Uz manu vēstuli ar jautājumiem par šo tēmu akvaparka komanda atbildi nesniedza, taču Laima gan saņēmusi skaidrojumu: “SIA “Akvaparks” vadība par Jūsu iesniegumā minētajiem faktiem ir veikusi dienesta izmeklēšanu, lai konstatētu notikuma apstākļus un iesaistītās atbildīgās personas. Pārbaudes rezultātā nekādi pārkāpumi netika konstatēti.
SIA ”Akvaparks” piederošajā ūdens atrakciju parkā “Līvu Akvaparks” sniegto izklaides un atpūtas pakalpojumu izmantošana notiek saskaņā ar Apmeklētāja noteikumiem, kas izstrādāti un paredzēti akvaparka apmeklētājiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 4.panta 2.daļu un 17.panta 1.daļu. Apmeklētāju noteikumi ir uzrakstīti trīs valodās uz plakātiem, un ir izvietoti akvaparka vestibilā pirms ieejas kasēm (līguma slēgšanas vieta), publicēti mājas lapā internetā www.akvaparks.lv, kā arī izvietoti akvaparka teritorijā.
Akvaparka Apmeklētāju noteikumi nosaka:
4.15.Ņemot vērā, ka SIA „Akvaparks” nepieņem glabāšanā apmeklētāja mantas, bet tikai nodod apmeklētājam lietošanā garderobes skapīšus, SIA
4.16.SIA “Akvaparks” neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu rezultātā, kas radušies Akvaparka apmeklētāja nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. Akvaparka darbinieku norādījumu neievērošanas rezultātā.
4.17.SIA “Akvaparks”
Sabiedrība paskaidro, ka neņem maksu par garderobes izmantošanu un atbilstoši Civillikumā noteiktajam nepieņem apmeklētāju mantas glabāšanā. Tāpat arī Sabiedrība nevar atbildēt par trešo personu rīcību.
Turklāt, atbilstoši Jūsu e-pastā norādītajam, apavi tika atstāti uz kāpnēm, iespējams pie dušām pirms ieejas akvaparka atpūtas zonā. Minētajā vietā apavu atstāšana nav atļauta, par ko liecina virs kāju vannām izvietota lielformāta zīme.
Tāpat vēlamies uzsvērt, ka sabiedrības darbiniekiem nav iespējams noteikt, kuri apavi vai citas personīgās mantas, kas atstātas bez uzraudzības, pieder kādam konkrētam apmeklētājam. Mēs paļaujamies uz apmeklētāju izpratni, ka personīgo mantu atstāšana bez uzraudzības — neatkarīgi no tā, vai tas ir Akvaparka teritorijā vai ārpus tās — ir paša īpašnieka atbildība, un par to nav nepieciešams īpaši brīdināt vai papildus atgādināt.
Savukārt jautājumi, kas saistīti ar bērnu uzraudzību, ir drošības jautājums, tādēļ informācija tiek izziņota pa Akvaparka apziņošanas sistēmu, lai pieaugušajiem atgādinātu par bērnu drošību.”
Diemžēl “Crocs” apavi joprojām nav atradušies. Turklāt Laima joprojām paliek pie sava viedokļa. Viņa saka, ka kakts paliek nemainīgs – apavi tika nozagti “Līvu Akvaparka” telpās. Šī nav tikai nepatīkama nejaušība, bet situācija, kas rada nopietnus jautājumus par apmeklētāju mantu drošību un uzņēmuma atbildību.
Laima uzskata, ka no saņemtās atbildes izriet, ka apavi jau gadiem tiek atstāti dažādās vietās, taču akvaparks nav ieviesis pietiekamus pasākumus, lai šādas situācijas novērstu vai vismaz mazinātu. Ja uzņēmumam ir zināms, ka apmeklētāju mantas mēdz pazust vai tiek nozagtas, bet tas aprobežojas tikai ar formāliem uzrakstiem un nevēlas aktīvi palīdzēt cietušajiem, šāda rīcība nav uzskatāma par pietiekamu.
Viņas uzskats ir nemainīgs: “Akvaparks zina par šādiem gadījumiem, taču nereaģē pietiekami nopietni. Šāda attieksme rada iespaidu, ka zagļiem tiek dota iespēja netraucēti darboties, bet godprātīgi apmeklētāji paliek bez reālas aizsardzības un atbalsta.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!