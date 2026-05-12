Zagtas tulpes stacijas tunelī? Nekaunības kalngals – pilsēta pošas skaistam pavasarim, bet kas noticis dobēs? 16
“Pirmdien mūsu parku dārzniekus sagaidīja nepatīkams pārsteigums – Uzvaras parkā pēc brīvdienām “pazuduši” pieci rododendri, bet citviet pazudušas tulpes. Katrs iestādītais augs ir daļa no kopīgas pilsētvides, nevis iespējas papildināt sava dārza augu sortimentu. Ja redzat aizdomīgu rīcību parkos, ziņojiet “Rīgas mežu” darbiniekiem vai pašvaldības policijai,” ar šādu paziņojumu vietnē “Facebook” klajā nākuši uzņēmuma “Rīgas dārzi un parki” pārstāvji.
Arī komentāros zem šī ieraksta ir pausts sašutums par to, kas tie ir par cilvēkiem, kuru sirdsapziņa spēj pieļaut šādus huligāniskus darbus.
“Jāizliek novērošanas kameras.”
“Es reiz dzirdēju attaisnojumu – tas gan bija sakarā ar ceriņu laušanu, bet doma pamatā tā pati: tas ir valsts, tātad visu mūsu! Nu, tādu pilsoņu mums ir daudz.”
“Mamma pie sētas ārpusē arī stāda ziedus, lai skaista mājas priekša. Regulāri tiek aplausti… Vienreiz pieķēra iedzērušu vīrieti, kas plūca ziedus, ko sievai dāvināt. Citreiz nozaga krietni vecu agavi… Pilnīgi žēl kaut ko vēl darīt… Ja tik iemācītos baudīt un priecāties garāmejot… Bērniem mācu puķes neplēst, tāpat nokalst. Tagad viņi pieiet pie puķes, ar pirkstu man to parāda un saka: “Mammu, šito es tev dāvinu!” Tagad man pieder pilna pilsēta (un vairāk) puķu. Nebrīnieties, ka arī jūsu dārzā ir kāda ‘mana’ puķe!”
“Ir jau arī pensionāri, kas redzēti ar zagtām tulpēm. Aiziet uz stacijas tuneli un mēģina nopārdot.”
“Nekad nesapratīšu, kā var pēc tam iestādīt mājās un baudīt zagta auga skaistumu. Mums reiz nozaga visus Ziemassvētku rotājumus no vārtiem – kādam bija skaisti Ziemassvētki ar zagtām skujām un rotām.”
“Mums dārzos visu laiku kaut ko nozog! Tomātu stādus no siltumnīcām, puķu stādus, dārzeņus… Vai tāpēc nestādīsim? Sēkliņas nopirkt un izaudzēt jau katrs tomēr var atļauties.”
“Trūkst vārdu. Tik negausīgi esam palikuši…”
“Jā, vēl mums jāaug un jāaug, nevar to zagšanas gēnu tik viegli izravēt… Būtu lietderīgi uzstādīt dažas kameras…”
