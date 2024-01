Foto – LETA

Lai palīdzētu rast izeju no krīzes situācijas, kurā 2023.gada nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ nonākuši lauksaimnieki, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) īsteno pasākumu “Risinājumi dabas apstākļu vai cenu svārstību dēļ cietušām saimniecībām”, aģentūru LETA informēja LLKC.

Centrā skaidro, ka lēmums par atbalsta sniegšanu radies, reaģējot uz zemnieku signāliem par to, ka aizvadītā gada sausums, krusa, zemās piena un graudu iepirkuma cenas zemniekus novedušas situācijā, kur jau radušās problēmas ar nepieciešamo maksājumu veikšanu bankām un saimniecības tālāku pastāvēšanu.

LLKC norāda, ka sadarbībā ar LLKC komandu saimnieki īstermiņā iegūs neatkarīgu saimnieciskās darbības ekonomisko un finanšu analīzi, kā arī atbalstu sarunās ar kredītiestādēm, restrukturizējot kredītsaistības un piesaistot papildus finansējumu finanšu plūsmas stabilizēšanai.

Savukārt ilgtermiņa ieguvums būs ražošanas optimizēšanas iespēju noteikšana, konsultantu komandas izstrādāts ilgtermiņa ražošanas plāns, mentorings un atbalsts ražošanas plāna realizācijā, piebilst LLKC pārstāvji.

Vienlaikus LLKC Klientu apkalpošanas atbalsta daļas vadītāja Terēze Riekstiņa norāda, ka ekspertu komandas, kurās darbosies koordinators, ekonomists, lopkopis, augkopis un grāmatvedis, palīdzēs sagatavot plānu izejai no krīzes un atbalstīs komunikācijā ar bankām, bet sekmīga izeja no krīzes situācijas būs atkarīga no saimnieka paša gatavības sadarboties, mainīt saimniekošanu un, iespējams, pieņemt arī smagus lēmumu.

Atbalstam var pieteikties lauksaimnieki, kuru 2023.gadā apsaimniekotā platība pārsniedz vienu hektāru un kuru saimniekošanu negatīvi ietekmējuši klimatiskie apstākļi tostarp krusa, salna, sausums un lietavas, uzsākts investīciju projekts, kura saistības vēl nav beigušās, būtisks cenu samazinājums produkcijai piena lopkopībā vai graudkopībā, kredītprocentu likmju palielinājums, Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumu izmaksāšanas aizkavēšanās un inflācijas rezultātā strauji pieaugušās resursu cenas.

Prasība par platību izmēru neattiecas uz segtajām platībām.

Vienlaikus LLKC norāda, ka pretendentam lauksaimniecībā jādarbojas vismaz trīs gadus, vidējam apgrozījumam 2021./2022.gadā no lauksaimnieciskās ražošanas jābūt vismaz 30 000,01 eiro, bet restrukturizējamo saistību apjomam – vismaz 50% no 2023.gada apgrozījuma.

Pieteikties pasākumam var, aizpildot pieteikumu tiešsaistē vei klātienē tuvākajā LLKC birojā.

Pēc lēmuma pieņemšanas ar katru lauksaimnieku individuāli sazināsies līdzšinējais LLKC birojs, ar ko bijusi sadarbība, vai pēc teritoriālās adreses tuvākais LLKC birojs.

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijā. Tā mērķis ir, apzinoties atbildību par lauku vidi, veicināt lauku labklājību, nodrošinot klientiem pieejamību zināšanām, konsultācijām un citiem ar nozari saistītiem pakalpojumiem.