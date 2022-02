Mārtiņš Rubenis Foto: Juris Kalniņš

LOK nav saņēmusi pretenzijas no Ķīnas par Mārtiņa Rubeņa pausto viedokli Ieteikt







Līga Abakuka, TV24

“Bijām gatavi saņemt aizrādījumus, mājienus, norādījumus, mēs gaidījām kaut ko šādu, bet par lielu izbrīnu ne no Olimpisko spēļu organizētājiem, ne Ķīnas oficiālajām amatpersonām, ne citām iestādēm, vai pat ziņu aģentūrām, neesam saņēmuši neko,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” atklāja Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītāja vietnieks Raitis Keselis.

“Tas mani nedaudz pārsteidza un zināmā mērā runā pretī arī tam, ko sacīja Mārtiņš savā intervijā,” sacīja Keselis, atbildot, vai Latvijas Olimpiskajai delegācijai no Tokijas Olimpisko spēļu organizētāju puses tika izteikti kādi aizrādījumi vai diplomātiski mājieni par Mārtiņa Rubeņa pausto viedokli medijiem.

Keselis raidījumā arī norādīja, ka pēc viņa rīcībā esošās informācijas jautājums, kas Rubenim ticis uzdots un uz kuru viņš sniedza šādu atbildi esot bijis – kur tad īsti palika Aparjoda medaļa?

Turpinot viņš arī sacīja, ka tēmas, par kurām katrs konkrētais delegācijas dalībnieks izvēlas izteikties televīzijā kā privātpersona, paužot savu personīgo viedokli, no Olimpiskās komitejas puses un Olimpiskās delegācijas puses, turpmāk komentētas un tālāk izvērstas netiks.

“Viņam uz šādu viedokli ir tiesības un vēlreiz jāsaka, ka mēs neesam saņēmuši nekādu šī paustā viedokļa vērtējumu, nedz iebildumus pret to. Situācija ir absolūti normāla – cilvēks pauž savu viedokli, mēs to uzklausām,” norādīja Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītāja vietnieks.

Kā jau vēstīts dažas dienas iepriekš, Latvijas kamaniņu braukšanas izlases treneris Mārtiņš Rubenis pauda kritisku viedokli par Pekinas olimpiādi, raksturojot to kā Ķīnas režīmam izdevīgu “politisko teātri”, kur parāda to, cik viss esot labi, bet olimpietim sāp sirds par to, kas šajā valstī notiek patiesībā.

