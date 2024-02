Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Manas acis!!!" Londonā uzbrukumā ar skābi ievainoti 9 cilvēki







Aculiecinieks stāsta, ka sieviete kliedza: “Manas acis!!!!” pēc tam, kad viņa un viņas divi bērni, tika ievainoti, iespējamā, skābes uzbrukumā, vēsta “dailymail.co.uk”.

Amatpersonas ir sākušas izmeklēšanu pēc tam, kad aizdomīga kodīga viela tika iemesta trijotnei Londonā, Lessar Avenue, Clapham South, 2024.gada 31.janvārī.

Policija veic uzbrucēja meklēšanu, izmantojot helikopteru. Kriminālistikas brigādes notikuma vietā pārbaudīja kafijas krūzi, kas, iespējams, tika izmantota skābes uzliešanai.

Liecinieks stāsta, ka tas bija šausmīgākais, ko viņš ir redzējis. Vispirms uzbrucējs, paķēra bērnu, meiteni, divus vai trīs gadus vecu, un divreiz nometa uz zemes. Tad uzbrucējs kaut ko iemeta sievietei, un viņa sāka kliegt: “Manas acis, manas acis!” Pēc tam liecinieks ir ieskrējis savās mājās, paķēris ūdens pudeli un centās upura acis skalot ar ūdeni. “Viņas lūpas bija melnas. Viņas āda izskatījās apdegusi,” stāsta liecinieks. Liecinieka partnere norādīja, ka viņi nesen ir atgriezušies no slimnīcas, jo arī uz viņu ķermeņiem ir nokļuvušas skābes pilieni.

Pēc notikuma vietas apskates, trīs policijas darbinieki nokļuva slimnīcā, bet viņu ievainojumi tika atdzīti par viegliem. No deviņiem ievainotajiem seši tika ievainoti netīši, palīdzot pirmajiem trijiem upuriem. Pieci tika nogādāti lielajā traumu centrā, bet trīs – vietējā slimnīcā, devītais tika apskatīts notikuma vietā.

Fotogrāfijās no notikuma vietas ir redzams uz ielas pamests balts “Hyundai i20” hečbeks ar atvērtām durvīm. Mājas uz šīs ielas tiek pārdotas pat par 3 miljoniem mārciņu. Šķiet, ka automašīnai ir izsists priekšējais logs un attēlos redzama, pamesta cepure, kas guļ blakus.

Kriminālisti uzmanīgi ir pētījuši, pie miskastes atrastu, sudraba termopārnēsāšanas kausu.

Marina Ahmada, leiboristu Londonas asamblejas locekle “Lambeth & Southwark”, savā “X” kontā ievietoja paziņojumu, ka: “Noticis satiksmes negadījums ar vīrieti, kurš uzbrucis automašīnas pasažieriem un uzmetis tiem skābi. Starp upuriem ir arī bērni.”

Londonas ātrās palīdzības dienesta pārstāvis norādīja, ka neilgi pēc paziņojuma saņemšanas 19.30, viņi uz notikuma vietu ir nosūtījuši divus incidentu reaģēšanas darbiniekus, trīs ātrās palīdzības brigādes un viņu bīstamās zonas reaģēšanas komandas locekļus.

Detektīvs superintendents Aleksandrs Kāsls sacīja, ka vīrietis bija redzams, bēgam no notikuma vietas. Mēs izmantojam visas pilsētas resursus, lai aizturētu šo personu, un turpināsim darbu, lai noteiktu, kas ir novedis pie šī šausmīgā incidenta. Policija lūdz, visiem sabiedrības locekļiem, kas var mums palīdzēt ar informāciju vai materiāliem, nekavējoties zvanīty pa tālruni 999.

