Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/PKS “Straupe”

Cilvēki sociālajos tīklos reaģējuši uz šodienas karstāko ziņu saistībā ar bīstamo E.coli infekciju un uzņēmumu “Straupe”. Atbalsta vārdi mijas ar bažām, vai uzņēmums spēs piecelties pēc šāda kritiena. Tikmēr “Straupes” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā “Panorāma” norādīja, ka viņš netic, ka bērni būtu inficējušies no viņu piena produktiem.

Kā jau iepriekš vēstīts, uz laiku daļēji apturēta piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” darbība sakarā ar E.coli baktēriju piesārņotu pārtikas produkciju, vairākiem uzņēmuma darbiniekiem konstatējot minēto infekciju, šodien preses konferencē par enterohemorāģiskās E.coli infekcijas gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu informēja Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis.

Apturēta uzņēmuma fasēšanas līnija, kurā produkti manuāli tika pildīti atkārtoti izmantojamos traukos. PVD pieņēmis lēmumu uz laiku apturēt šo produktu līniju un iesaka to nelietot uzturā. Tie varētu būt šķidri produkti plastmasas trauciņos, piemēram, piens vai krējums.

Uzņēmums ar šiem produktiem apgādājis 14 izglītības iestādes laikā, kad ar E.Coli izraisītu zarnu infekciju saslima vairāki šo iestāžu audzēkņi dažādos Latvijas reģionos. Veicot pārbaudes pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas blokos, PVD ņēma dažādu pārtikas produktu, tostarp piena produktu, gaļas, augļu un dārzeņu, kā arī gatavo ēdienu paraugus laboratoriskajai izmeklēšanai.

“Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis raidījumā “Panorāma” norādīja, ka līdz šim uzņēmuma produkcijā nekas nav atrasts, bet infekcija atklāta vien pašiem darbiniekiem.

Tikmēr cilvēki sociālo mediju platformā “X” reaģējuši uz notikušo. Lūk, spilgtākie ieraksti!

Tieši par to iedomājos.

Lai gan parasti pērku to krējumu, kuram ir atlaide, tomēr, ja atlaide būs Straupes krējumam, tad kādu laiku nepirkšu.

Un tas ar visu to, ka krējumu diez vai fasēja ar rokām.

— Madars Zvagulis (@Zvagulis) April 10, 2025