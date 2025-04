Pārbaudes E.Coli baktēriju atklāšanai notiek Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Patoloģijas un mikrobioloģijas laboratorijā. Foto: Valdis Semjonovs

Sākotnējais infekcijas avots bijis dzīvnieks! Eksperti norāda uz pozitīvu virzību E. coli infekcijas uzliesmojuma izmeklēšanā Ieteikt







Speciālisti redz pozitīvu virzību E. coli infekcijas uzliesmojuma izmeklēšanā, tomēr skaidru rezultātu nesola, otrdien izskanēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Tikmēr portāls lsm.lv, atsaucoties uz epidemiologu Juriju Perevoščikovu, vēsta, ka sākotnējais infekcijas avots bijis dzīvnieks, no kura baktērija pārnesta uz konkrētu pārtikas produktu. Gan produkts, gan pārnešanas ceļš nav skaidri zināms, jo dzīvnieks varēja inficēt jebkuru produktu – gan gaļu, gan augļus vai dārzeņus.

Reklāma Reklāma

Kā stāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Riska analīzes un profilakses departamenta direktors, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs, E. coli infekcijas uzliesmojuma līdzšinējās epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā atklāts, ka lielai daļai līdz šim saslimušo nebija simptomu, savukārt relatīvi nelielam skaitam simptomi izpaužas smagi. Pēdējās nedēļas laikā SPKC nenovēro situācijas eskalāciju.

Pirmie 32 sekvencēto paraugu rezultāti liecina par diviem saslimšanas gadījumu klāsteriem jeb grupām. Pirmajā grupā ir 18 saslimšanas gadījumi 12 dažādās izglītības iestādēs ar vienoto serotipu. Savukārt otrajā grupā ir seši gadījumi četrās izglītības iestādēs, skaidroja Perevoščikovs.

Izmeklēšanas laikā identificēti arī ar šīm grupām nesaistīti saslimšanas gadījumi, tostarp pieciem paraugiem ir nepietiekama kvalitāte. Izmeklēšanas procesu apgrūtina arī tas, ka divās iestādēs ir saslimušie no abām iepriekšminētajām grupām, norādīja speciālists.

Viņš atzina, ka vēl nepieciešams veikt visu paraugu izmeklēšanu. Tāpat šobrīd netiek izslēgts tas, ka varētu būt arī trešais saslimstības klāsteris.

Tiek pieļauts, ka pirmā inficēšanās varētu būt notikusi laikā no 12. līdz 14.martam.

Kā apstiprināja SPKC un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāvji, šobrīd institūciju sadarbība izmeklēšanā ir laba.

PVD ģenerāldirektors Māris Balodis norādīja, ka šobrīd izmeklēšanas situācija ir skaidrāka, pateicoties sekvencēšanas rezultātiem, kas veikti līdz šim. Kopumā samazinās pētāmo objektu skaits, lai gan joprojām ir liels pārtikas produktu piegādātāju un produktu skaits. Tā kā ir zināms par diviem saslimšanas klāsteriem, sašaurinās produktu skaits, kas jāizmeklē, un kopīgo cēloni līdz ar to varētu būt vieglāk identificēt, viņš pieļāva.

Pašreiz noskaidroti divu baktēriju ģenētiskie profili, tāpēc infekcijas cēloni varētu meklēt, piemēram, arī dzīvnieku ganāmpulkos, kas varētu būt pārnesuši infekciju uz pārtikas produktiem. Tādā gadījumā gan būtu skaidri jāzina, kur tieši to meklēt, norādīja PVD pārstāvis.

PVD un SPKC pārstāvji arī norādīja, ka, spriežot pēc Eiropas Savienības pieredzes, daudzi uzliesmojuma izmeklējumi paliek bez rezultātiem. Tikmēr atsevišķos gadījumos izmeklēšanai ir rezultāti, tomēr šis process var aizņemt līdz pat pusgadam.

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš informēja, ka pašlaik finansējums izmeklēšanas turpināšanai pietiek. Taču, ja infekcijas uzliesmojums turpināsies vēl ilgāk, nāksies lūgt papildu naudu pārbaužu turpināšanai.

Perevoščikovs piebilda, ka kopumā E.coli izraisīto infekciju nav iespējams izskaust pilnībā, bet var sekot profilaktiskajiem ieteikumiem, lai to novērstu.

Reklāma Reklāma

Savukārt SPKC vadītājs Mārtiņš Dimants norādīja, ka sabiedrība būtu vairāk jāinformē par E.coli infekcijas un arī citu infekcijas slimību novēršanas profilaktiskajiem pasākumiem. Viņš sacīja, ka publiskajā telpā vairāk izskan ziņas par statistiku un saslimušo skaitu. Šāds fokuss būtu jāmaina, vairāk uzsverot preventīvos pasākumus un mudinot uz proaktīvu rīcību slimības mazināšanai, sacīja Dimants.

Viņš piekrita komisijas deputātiem, ka arī šis E. coli infekcijas uzliesmojums un tā līdzšinējā izplatība “atduras pret to”, ka sabiedrībā pietrūkst veselības mācības vai veselībpratības prasmes kopumā.

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Kļaviņa piebilda, ka pašlaik ir noteikta visaugstākā prioritāte uzliesmojušās E. coli infekcijas ierobežošanai. Ministrija iesaistās slimības uzraudzīšanā. Izveidota arī operatīvās vadības grupa.

Jau vēstīts, ka šajā E. coli infekcijas uzliesmojumā atklāti vairāk nekā 50 saslimšanas gadījumi, no tiem lielākā daļa bērniem. Saslimšanas gadījumi konstatēti dažādās Rīgas priekšpilsētās, Liepājā, Jelgavas, Ropažu, Ķekavas, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Cēsu un Dienvidkurzemes novados.

SPKC pirmdien vēstīja, ka saslimstības analīze šobrīd nenorāda uz tālāku infekcijas izplatīšanos kontaktpersonu vidū.

Šobrīd ir maz ticams, ka inficēšanās būtu notikusi ārpus izglītības iestādēm, jo netiek novēroti saslimšanas gadījumi tiem, kas nav apmeklējuši izglītības iestādes, atzina centrā, kas aizvien turpina epidemioloģisko izmeklēšanu.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.