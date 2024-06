Foto: “Facebook”

Lūdz palīdzību latvietim, kurš cieta traģiskā avārijā Austrijā – negadījumā dzīvību zaudēja četri cilvēki, no tiem trīs Latvijas pilsoņi Ieteikt







Sabiedrība tiek aicināta palīdzēt 34 gadus vecam latvietim Jānim Kamšam. Maija nogalē notika traģisks ceļu satiksmes negadījums Austrijā, kurā dzīvību zaudēja četri vīrieši vecumā no 27 līdz 34 gadiem, no tiem trīs Latvijas pilsoņi. Divi vīrieši avārijā izdzīvoja – viens no tiem Jānis, kurš smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā. Viņa ģimene lūdz palīdzēt Jāni atgādāt uz Latviju. Tam nepieciešami 25 000 – 30 000 eiro.

Kā sociālajos tīklos vēsta Jāņa māsa Linda Šlāpina: “Jānis Kamšs ir 34 gadus jauns. Dzīvespriecīgs un aktīvs. Jāņa sirdslieta un nodarbošanās ziemas periodā ir slēpošanas un snovborda instruktors. Ikdienā Jānis darbojās ar dažādu priekšmetu un mēbeļu izgatavošanu no koka.

Šī gada 30.maijā Jānis cieta smagā autoavārijā Austrijā, kuras rezultātā salauza mugurkaulu, vairākas ribas un smagi traumēja abas plaušas. Diagnoze – pēdējā kakla skriemeļa C7 un pirmā krūšu T1 dislokācijas lūzums ar mežģījumu. Austrijā, Grācas Universitātes slimnīcā viņam ir veiktas divas mugurkaulu stabilizējošas operācijas. Līdz 30.jūnijam turpināsies viņa ārstniecības process iepriekš minētajā slimnīcā. Pēc 30.jūnija ir jāuzsāk rehabilitācijas kurss, kurš ar Jāņa diagnozi ir nepieciešams 6 mēnešu garumā.

Ģimene lūdz palīdzību pārvešanai no Austrijas uz Latviju, kas smago traumu dēļ ir iespējama tikai medicīnas personāla uzraudzībā. Izmaksas par medicīnisko repatriāciju sastāda 25 000 – 30 000€.”

Ziedojumus var veikt uz rekvizītiem:

Saņēmējs: Andra Kamša;

Konta nr: LV02HABA0551007882686;

Maksājuma mērķis: Ziedojums Jānim Kamšam.