Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Foto: EPA/SCANPIX

Lukašenko atver robežu 150 000 pakistāniešiem. Ko tas nozīmē? Ieteikt







Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pagājušajā nedēļā uzņēmis vizītē Pakistānas premjerministru Šehbazu Šarifu un ierosinājis līdz 150 000 pakistāniešu doties strādāt uz Baltkrieviju.

Reklāma Reklāma

Šarifs uzturējās oficiālā vizītē Minskā 10.aprīlī un 11.aprīlī. Vizītes laikā tika noslēgtas vairākas vienošanās, sākot no militārās sadarbības un beidzot ar tirdzniecību. Cita starpā Lukašenko ierosināja, ka Baltkrievija varētu uzņemt līdz 150 000 pakistāniešu, lai mazinātu augošo darbaspēka trūkumu valstī.

“Pakistānā ir daudz cilvēku, kuri vēlas un ir gatavi strādāt Baltkrievijā,” kopīgā preses konferencē ar Šarifu paziņoja Lukašenko, uzsverot, ka Baltkrievija radīs nepieciešamos apstākļus viņu nodarbinātībai. Saskaņā ar Baltkrievijas publiskotajiem datiem valstī ir vairāk nekā 198 000 vakantu darbavietu.

Lukašenko iecere raisa satraukumu kaimiņos esošajās valstīs un ne bez iemesla. Kopš 2021.gada tūkstošiem nelegālo imigrantu, pamatā no Tuvajiem Austrumiem, mēģina no Baltkrievijas iekļūt Eiropas Savienībā (ES), nelikumīgi šķērsojot Polijas robežu. Līdzīgu spiedienu, lai gan ne tik vērienīgu, pieredz arī Lietuva un Latvija, kā arī Somija. Nelegālo imigrantu uzplūdus organizē Baltkrievija un Krievija, izmantojot to kā hibrīdkara metodi.

Šarifa vizītes laikā Baltkrievija un Pakistāna parakstīja militārās sadarbības līgumu un vadlīnijas sadarbībai aizsardzības un rūpniecības sektoros līdz 2027.gadam, kā arī citus līgumus un ekonomiskos memorandus.

Taču dati par abu valstu tirdzniecības apjomu netika izpausti. Baltkrievijas Ārlietu ministrija pēdējo reizi ziņoja par ikgadējo divpusējo tirdzniecību ar Pakistānu 2020.gadā, norādot, ka tirdzniecības apjoms svārstās no 50 līdz 65 miljoniem ASV dolāru, kas ir tālu no 2015.gada solījuma palielināt tirdzniecības apgrozījumu starp abām valstīm līdz vienam miljardam ASV dolāru.