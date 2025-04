2025. gada aprīlī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko un Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs tikās Minskā, lai apspriestu abu valstu sadarbības stiprināšanu. Viens no galvenajiem sarunu rezultātiem bija vienošanās izstrādāt mehānismu, kas atvieglotu Pakistānas darbaspēka migrantu ierašanos Baltkrievijā, tā vēsta āralstu mediji. Šī iniciatīva tiek uzskatīta par daļu no plašākas stratēģijas, lai veicinātu Baltkrievijas ekonomikas attīstību, piesaistot kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, abu valstu līderi apsprieda iespēju piesaistīt līdz pat 150 000 Pakistānas strādnieku, kuri tiktu raksturoti kā “jauni un augsti kvalificēti”. Šie migranti tiktu iesaistīti dažādās Baltkrievijas tautsaimniecības nozarēs, tostarp būvniecībā, ražošanā un citās jomās, kurās ir darbaspēka pieprasījums. Lukašenko uzsvēra, ka pieeja migrantu piesaistei būs diferencēta, kas nozīmē, ka tiks rūpīgi izvērtētas kandidātu prasmes un atbilstība konkrētām vajadzībām, raksta vietējā ziņu aģentūra BeltaNews.

Lai atvieglotu migrācijas procesu, tika apspriesta arī tiešā avioreisa izveide starp Islamabadu un Minsku. Šāds solis ne tikai paātrinātu strādnieku pārvietošanos, bet arī simbolizētu abu valstu ciešāku sadarbību. Tomēr konkrēti termiņi un mehānisma detaļas vēl tiek izstrādātas, un pagaidām nav skaidrs, kad programma pilnībā stāsies spēkā.

Konteksts un mērķi

Baltkrievija pēdējos gados saskaras ar darbaspēka trūkumu, ko daļēji izraisījusi emigrācija un demogrāfiskās izmaiņas. Lukašenko ir izteicies, ka ārvalstu strādnieku piesaiste ir stratēģisks solis, lai nodrošinātu valsts ekonomisko stabilitāti un attīstību. Pakistāna, savukārt, ir valsts ar jaunu un dinamisku darbaspēku, kas meklē iespējas ārvalstīs. Abu valstu sadarbība šajā jomā nav jauna — jau 2024. gada novembrī, Lukašenko vizītes laikā Pakistānā, tika parakstīta sadarbības ceļa karte 2025.–2027. gadam, kas ietvēra ekonomiskās un sociālās sadarbības paplašināšanu.

Lai gan iniciatīva tiek prezentēta kā abpusēji izdevīga, daži novērotāji pauž bažas par tās īstenošanu. Nav skaidrs, kā Baltkrievija plāno integrēt tik lielu skaitu migrantu, ņemot vērā valsts stingro imigrācijas politiku un sociālekonomiskos izaicinājumus. Turklāt daži starptautiski analītiķi norāda, ka šādas vienošanās varētu būt daļa no plašākas ģeopolitiskas stratēģijas, lai stiprinātu Baltkrievijas saites ar valstīm ārpus Rietumiem.

Baltkrievijas un Pakistānas vienošanās par darbaspēka migrantu piesaistes mehānisma izstrādi iezīmē jaunu posmu abu valstu attiecībās. Lai gan projekts sola ekonomiskas priekšrocības, tā panākumi būs atkarīgi no rūpīgas plānošanas un abu pušu saistību izpildes. Tiešais avioreiss un diferencētā pieeja migrantu atlasei liecina par ambicioziem plāniem, taču to īstenošana prasīs laiku un koordināciju.

