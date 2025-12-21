FOTO. 21. decembris – šā gada īsākā diena, Saulgriežu brīdis, ir klāt! Velkam bluķi un gaidām atpakaļ gaismu 12
Svētdien ir saulgrieži un Zemes ziemeļu puslodē sākas astronomiskā ziema. Saulgriežu brīdis būs plkst. 17.03, liecina informācija portālā “timeanddate.com”.
21. decembris ir gada īsākā diena. Saules spīdēšanas ilgums Rīgā ir sešas stundas, 43 minūtes un 31 sekunde. Salīdzinājumam – vasaras saulgriežos dienas garums ir par 11 stundām un deviņām minūtēm ilgāks.
Tomēr saullēkts decembra beigās kļūs vēl nedaudz vēlāks, un dienas garums pieaugs vēlāka saulrieta dēļ.
Agrākais saulriets bija jau 14. un 15. decembrī, kad saule Rīgā rietēja plkst. 15.41, savukārt vēlākais saullēkts būs 28. decembrī, kad saule galvaspilsētā lēks minūti pēc deviņiem.
līdz septiņām stundām un divām minūtēm valsts tālākajā dienvidu punktā Augšdaugavas novadā.
Saulgriežos visagrāk – plkst. 8.38 – saule lec valsts galējos dienvidaustrumos, Baltkrievijas pierobežā, savukārt vēlākais saullēkts ir Ovišragā, Ventspils novadā, – plkst. 9.14. Saule visagrāk rietēs Krievijas pierobežā Alūksnes un Balvu novadā, kur saulriets būs jau plkst. 15.26, bet Dienvidkurzemes novada galējos dienvidrietumos saule rietēs plkst. 16.02.
Ziemassvētki ir solārās ziemas vidus.
Savukārt meteoroloģiskā ziema šogad Latvijā sākās 23. novembrī, diennakts vidējai gaisa temperatūrai noslīdot zem nulles. Tā beigsies, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra stabili paaugstināsies virs nulles atzīmes, bet ne agrāk kā
un meteoroloģiskā pavasara iestāšanās iespējama tikai pēc šī datuma.